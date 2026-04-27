Путин поручил создать механизм защиты прав миноритарных акционеров - 27.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260427/aktsionery-869467488.html
Путин поручил создать механизм защиты прав миноритарных акционеров
россия
финансы
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847707692_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d049ceac706f23d5adfecb3d946fe2da.jpg
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин к 1 августа ждет от кабмина, ЦБ и Генпрокуратуры РФ предложений по созданию координационного механизма по защите прав миноритарных акционеров. Перечень поручений по итогам участия в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей и встречи с членами бюро правления этой организации и представителями российских деловых кругов, которые состоялись 26 марта 2026 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Банком России и Генеральной прокуратурой Российской Федерации и представить предложения по созданию координационного механизма по защите прав миноритарных акционеров. Срок – 1 августа 2026 года", - говорится в документе.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847707692_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_0d6b8b5e05f941d112071954a8aa80ce.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
© РИА Новости . POOL/Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на съезде РСПП
Президент РФ Владимир Путин на съезде РСПП - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2026
Президент РФ Владимир Путин на съезде РСПП. Архивное фото
© РИА Новости . POOL/Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин к 1 августа ждет от кабмина, ЦБ и Генпрокуратуры РФ предложений по созданию координационного механизма по защите прав миноритарных акционеров.
Перечень поручений по итогам участия в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей и встречи с членами бюро правления этой организации и представителями российских деловых кругов, которые состоялись 26 марта 2026 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Банком России и Генеральной прокуратурой Российской Федерации и представить предложения по созданию координационного механизма по защите прав миноритарных акционеров. Срок – 1 августа 2026 года", - говорится в документе.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала