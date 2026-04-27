"На кону миллиарды". Германия захотела вернуть навсегда закрытые АЭС

"На кону миллиарды". Германия захотела вернуть навсегда закрытые АЭС - 27.04.2026, ПРАЙМ

"На кону миллиарды". Германия захотела вернуть навсегда закрытые АЭС

Конфликт на Ближнем Востоке, спровоцировавший рост цен на энергоносители, заставил Берлин радикально пересмотреть отношение к атомной энергетике, от которой... | 27.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-27T07:07+0300

2026-04-27T07:07+0300

2026-04-27T07:07+0300

МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке, спровоцировавший рост цен на энергоносители, заставил Берлин радикально пересмотреть отношение к атомной энергетике, от которой страна полностью отказалась три года назад. Насколько долог и дорог обратный путь и не станут ли непреодолимыми политические преграды — в материале "Прайм".Стратегическая ошибкаВ апреле 2023-го поставили точку: выключили последние три реактора — "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". От атомной энергии Германия отказалась под давлением "зеленых" после аварии на "Фукусиме" в 2011-м.И вот теперь министр экономики и энергетики Катерина Райхе говорит: это было "большой ошибкой": страна лишилась 20 ГВт безуглеродной доступной генерации. Канцлер Фридрих Мерц согласился, но, по его словам, все равно антиатомный выбор "необратим". Это тут же подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.В правящей коалиции возник раскол, общественность с ностальгией вспоминает о временах дешевой и стабильной энергии.Хотя ставка на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) принесла некоторые плоды, это не смогло компенсировать потерю базовых мощностей. Доля зеленой электрогенерации в первом квартале достигла рекордных 53% благодаря ветреной погоде, однако ветер и солнце не способны обеспечить круглосуточную стабильную работу промышленности.Германия вновь оказалась заложницей внешних факторов: из-за конфликта на Ближнем Востоке европейские цены на газ в марте подскочили почти на 60%. А хранилища опустели до опасных для их дальнейшего функционирования отметок.Цена вопросаИдея реанимации немецкого "мирного атома" витает в воздухе, но есть фундаментальные препятствия. Сторонники возврата, в частности лидер фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан, приводят многообещающие расчеты: остановленные реакторы можно запустить вновь за 9-10 миллиардов евро, что значительно дешевле строительства новой АЭС — от 30 до 50 миллиардов евро.Консалтинговая компания Radiant Energy Group в декабре 2024-го оценивала "воскрешение" девяти реакторов в 20 миллиардов. При цене электроэнергии в 100 евро за МВт/ч за последующие 20 лет АЭС могли бы принести стране около 100 миллиардов евро.Но все эти планы разбиваются о суровую реальность и невыполнимы, считает экономист Сергей Зайнуллин, профессор кафедры рекламы университета "Синергия"."Вряд ли у Германии сохранились технологии и специалисты, способные это сделать, — поясняет он. — Полагаю, большая часть специалистов переехала в страны с развитой атомной энергетикой — в США, Францию или, может быть, Китай".Перезапуск реакторов — дело долгое и дорогое, подчеркивает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов."От трех до пяти лет и инвестиции в миллиарды евро на каждый блок, — уточняет он. — При этом значительная часть инфраструктуры уже находится в стадии демонтажа, а сами операторы не проявляют интереса к возврату".Промышленность в кризисеПока политики спорят, немецкая экономика несет потери. Зайнуллин напоминает о деиндустриализации в стране: "Закрываются металлургические комбинаты, нефтехимические предприятия и машиностроительные заводы. В частности, Volkswagen сократил производство вдвое в 2024-м".При этом будущие контракты на электроэнергию в Германии примерно в четыре раза дороже, чем во Франции, которая сделала ставку на атомную энергетику.Павел Севостьянов подтверждает: "По оценкам немецких экономических институтов, рост валового внутреннего продукта в ближайшие годы останется на уровне 0,5-1,5 процента, а энергетические издержки — ключевые ограничения для индустрии".Политический тупик и альтернативыНесмотря на поддержку идеи возврата к атомной энергетике среди населения (59% немцев считают отказ от АЭС "стратегической ошибкой"), на политическом уровне решение заблокировано. "Зеленые" и СДПГ, младший партнер по коалиции, категорически против.Альтернатива, по мнению политиков, — дальнейшее развитие ВИЭ и строительство термоядерного реактора ITER во Франции. Однако, отмечает Зайнуллин, проект ITER сталкивается с серьезными проблемами: бюджет уже превысил запланированный в несколько раз и достиг 25 миллиардов евро, а сроки постоянно сдвигаются.На этом фоне все громче звучат призывы к более прагматичному подходу. Лидер партии АдГ Алис Вайдель потребовала не только реактивации АЭС, но и возврата к российскому газу через "Северный поток".Помощь от "Росатома"По мнению Зайнуллина, наиболее простым и безопасным решением для Германии было бы обратиться к "Росатому"."Как показывает опыт АЭС "Пакш-2" в Венгрии, Россия может построить атомный реактор за четыре года с бюджетом порядка семи миллиардов евро, — поясняет экономист. — Поэтому если Мерц перестанет страдать русофобией и займется экономическим анализом, то придет к оптимальному для страны варианту — заказу у "Росатома", — говорит эксперт.Севостьянов считает, что Германия в любом случае продолжит выбранный курс. "Ставка сделана на возобновляемые источники, прежде всего ветровую и солнечную генерацию, развитие сетей и систем хранения. Именно сочетание ВИЭ, гибкой генерации и трансграничных поставок становится основой новой энергетической архитектуры в Европе", — подчеркивает он.Как бы то ни было, эпоха дешевой энергии для Германии, похоже, ушла в прошлое. Страна оказалась перед жестким выбором: либо признать ошибки и запустить дорогостоящий и долгий процесс возврата к атомной энергии, рискуя столкнуться с политическим кризисом, либо смириться с ролью аутсайдера в глобальной гонке промышленного развития, пытаясь догнать более удачливых конкурентов за счет зеленых технологий.

германия

франция

ближний восток

германия, франция, ближний восток, фридрих мерц, урсула фон дер ляйен, volkswagen, хдс/хсс, росатом, мирный атом