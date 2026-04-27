ЦБ уточнил подходы к проведению аукционов "тонкой настройки"

2026-04-27T10:45+0300

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Банк России уточнил подходы к проведению аукционов "тонкой настройки", и с 13 мая - начала майского периода усреднения обязательных резервов - будет учитывать отклонение ставки RUONIA от ключевой ставки, следует из сообщения регулятора. "При проведении аукционов "тонкой настройки" Банк России, помимо потребности банковского сектора в ликвидности, будет учитывать наблюдаемое отклонение ставки RUONIA от ключевой ставки (спред)", - говорится в сообщении ЦБ."В случае формирования устойчивого и значимого спреда частота проведения аукционов "тонкой настройки" может возрасти. Однако по мере адаптации банков к новому подходу и сближения их ожиданий относительно будущей динамики RUONIA с ключевой ставкой потребность в этих операциях будет снижаться", - добавляется там. Изменения вступают в силу с 13 мая – с начала майского периода усреднения обязательных резервов, сообщает регулятор. "Это решение направлено на повышение эффективности операционной процедуры денежно-кредитной политики и уменьшение среднего отклонения ставок денежного рынка от ключевой ставки", - также поясняет Центробанк. Банки в России должны держать на определенных счетах в ЦБ РФ обязательные резервы в зависимости от привлеченных банком средств. Период усреднения – временной интервал, в течение которого банки могут поддерживать усредненную величину обязательных резервов. В последний день периода усреднения, когда механизм усреднения обязательных резервов не в полной мере позволяет банкам урегулировать временные дисбалансы спроса и предложения ликвидности, Банк России для ограничения колебаний ставок денежного рынка проводит аукционы "тонкой настройки", предоставляя либо абсорбируя ликвидность.

