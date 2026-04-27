https://1prime.ru/20260427/aurum-869477221.html

Путин разрешил "Ауруму" приобрести долю Gentlia в компании "Павлик"

2026-04-27T15:56+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/83073/73/830737392_0:18:2694:1533_1920x0_80_0_0_5e7369cbf663b6f75760acd04efc708b.jpg

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил компании "Аурум" приобрести долю в 87,63%, принадлежащую кипрской Gentlia Limited, в золоторудной компании "Павлик", следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации. "Разрешить совершение акционерным обществом "Аурум" сделки по приобретению 500 тысяч обыкновенных акций и 125 привилегированных акций акционерного общества "Золоторудная компания "Павлик", принадлежащих Гентлиа Лимитед (Gentlia Limited)", - сказано в документе. По данным на конец 2025 года, кипрской Gentlia Limited принадлежало 87,63% обыкновенных акций "Павлика", оставшиеся 12,37% - у Газпромбанка, основного кредитора золоторудной компании. Привилегированные акции полностью принадлежат кипрской компании. Особенность этого типа акций в приоритетном получении дивидендов, однако "Павлик" не выплачивал дивиденды в 2024 и 2025 годах. Золоторудная компания "Павлик" - одно из крупнейших золотодобывающих предприятий на Дальнем Востоке, входит в десятку ведущих золотодобывающих компании России. Компания с 2006 года владеет лицензией на поиски, разведку и добычу рудного золота на месторождении Павлик в Магаданской области.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, дальний восток, магаданская область, владимир путин, газпромбанк