Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин разрешил "Ауруму" приобрести долю Gentlia в компании "Павлик" - 27.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260427/aurum-869477221.html
Путин разрешил "Ауруму" приобрести долю Gentlia в компании "Павлик"
2026-04-27T15:56+0300
бизнес
россия
дальний восток
магаданская область
владимир путин
газпромбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/83073/73/830737392_0:18:2694:1533_1920x0_80_0_0_5e7369cbf663b6f75760acd04efc708b.jpg
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил компании "Аурум" приобрести долю в 87,63%, принадлежащую кипрской Gentlia Limited, в золоторудной компании "Павлик", следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации. "Разрешить совершение акционерным обществом "Аурум" сделки по приобретению 500 тысяч обыкновенных акций и 125 привилегированных акций акционерного общества "Золоторудная компания "Павлик", принадлежащих Гентлиа Лимитед (Gentlia Limited)", - сказано в документе. По данным на конец 2025 года, кипрской Gentlia Limited принадлежало 87,63% обыкновенных акций "Павлика", оставшиеся 12,37% - у Газпромбанка, основного кредитора золоторудной компании. Привилегированные акции полностью принадлежат кипрской компании. Особенность этого типа акций в приоритетном получении дивидендов, однако "Павлик" не выплачивал дивиденды в 2024 и 2025 годах. Золоторудная компания "Павлик" - одно из крупнейших золотодобывающих предприятий на Дальнем Востоке, входит в десятку ведущих золотодобывающих компании России. Компания с 2006 года владеет лицензией на поиски, разведку и добычу рудного золота на месторождении Павлик в Магаданской области.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83073/73/830737392_0:0:2694:2021_1920x0_80_0_0_0467504f869b34bff9d4074ffceef9a7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Путин разрешил "Ауруму" приобрести долю кипрской Gentlia в золоторудной компании "Павлик"

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2026
Президент РФ В. Путин . Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил компании "Аурум" приобрести долю в 87,63%, принадлежащую кипрской Gentlia Limited, в золоторудной компании "Павлик", следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.
"Разрешить совершение акционерным обществом "Аурум" сделки по приобретению 500 тысяч обыкновенных акций и 125 привилегированных акций акционерного общества "Золоторудная компания "Павлик", принадлежащих Гентлиа Лимитед (Gentlia Limited)", - сказано в документе.
По данным на конец 2025 года, кипрской Gentlia Limited принадлежало 87,63% обыкновенных акций "Павлика", оставшиеся 12,37% - у Газпромбанка, основного кредитора золоторудной компании. Привилегированные акции полностью принадлежат кипрской компании. Особенность этого типа акций в приоритетном получении дивидендов, однако "Павлик" не выплачивал дивиденды в 2024 и 2025 годах.
Золоторудная компания "Павлик" - одно из крупнейших золотодобывающих предприятий на Дальнем Востоке, входит в десятку ведущих золотодобывающих компании России. Компания с 2006 года владеет лицензией на поиски, разведку и добычу рудного золота на месторождении Павлик в Магаданской области.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала