"Победа" подала в суд на индийскую Spark Aviation
"Победа" подала в суд на индийскую Spark Aviation - 27.04.2026, ПРАЙМ
"Победа" подала в суд на индийскую Spark Aviation
Авиакомпания "Победа" обратилась в арбитражный суд Москвы с иском, в котором просит взыскать около 60 миллионов рублей с индийской компании Spark Aviation,... | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T09:20+0300
2026-04-27T09:20+0300
2026-04-27T09:20+0300
МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" обратилась в арбитражный суд Москвы с иском, в котором просит взыскать около 60 миллионов рублей с индийской компании Spark Aviation, занимающейся поставкой авиакомпонентов и запчастей, говорится в материалах, изученных РИА Новости. Исковое заявление поступило в суд 23 апреля и к рассмотрению еще не принято. Основания исковых требований пока не раскрываются. Компания Spark Aviation была основана в 2021 году. Это ведущий поставщик и продавец широкого ассортимента продукции для авиации, сообщает ее сайт.
индия
бизнес, промышленность, авиа, авиакомпания победа, индия, россия
Бизнес, Промышленность, авиа, авиакомпания Победа, ИНДИЯ, РОССИЯ
"Победа" подала в суд на индийскую Spark Aviation
Авиакомпания "Победа" подала иск на 60 млн руб к индийской Spark Aviation
МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" обратилась в арбитражный суд Москвы с иском, в котором просит взыскать около 60 миллионов рублей с индийской компании Spark Aviation, занимающейся поставкой авиакомпонентов и запчастей, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Исковое заявление поступило в суд 23 апреля и к рассмотрению еще не принято. Основания исковых требований пока не раскрываются.
Компания Spark Aviation была основана в 2021 году. Это ведущий поставщик и продавец широкого ассортимента продукции для авиации, сообщает ее сайт.