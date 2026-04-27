"Победа" подала в суд на индийскую Spark Aviation - 27.04.2026, ПРАЙМ
"Победа" подала в суд на индийскую Spark Aviation
09:20 27.04.2026
 
Авиакомпания "Победа" подала иск на 60 млн руб к индийской Spark Aviation

МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" обратилась в арбитражный суд Москвы с иском, в котором просит взыскать около 60 миллионов рублей с индийской компании Spark Aviation, занимающейся поставкой авиакомпонентов и запчастей, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Исковое заявление поступило в суд 23 апреля и к рассмотрению еще не принято. Основания исковых требований пока не раскрываются.
Компания Spark Aviation была основана в 2021 году. Это ведущий поставщик и продавец широкого ассортимента продукции для авиации, сообщает ее сайт.
 
