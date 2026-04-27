https://1prime.ru/20260427/bank-869476767.html

"Озон банк" исключили из перечня банков, с акциями которых запрещены сделки

2026-04-27T15:28+0300

банки

финансы

россия

рф

владимир путин

озон

https://cdnn.1prime.ru/img/83857/65/838576552_5:0:3617:2032_1920x0_80_0_0_190792c7c68b244a70a86054430d4975.jpg

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин исключил "Озон банк" из перечня российских банков, с акциями которых запрещены сделки, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации. "Признать утратившим силу пункт 39 ("Озон банк" – ред.) перечня российских кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с акциями, долями (вкладами), составляющими их уставные капиталы, утвержденного распоряжением президента РФ от 26 октября 2022 года Nº357", – говорится в документе. Распоряжение, как отмечается, вступает в силу с 27 апреля.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

