"Озон банк" исключили из перечня банков, с акциями которых запрещены сделки - 27.04.2026, ПРАЙМ
"Озон банк" исключили из перечня банков, с акциями которых запрещены сделки
2026-04-27T15:28+0300
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин исключил "Озон банк" из перечня российских банков, с акциями которых запрещены сделки, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации. "Признать утратившим силу пункт 39 ("Озон банк" – ред.) перечня российских кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с акциями, долями (вкладами), составляющими их уставные капиталы, утвержденного распоряжением президента РФ от 26 октября 2022 года Nº357", – говорится в документе. Распоряжение, как отмечается, вступает в силу с 27 апреля.
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин исключил "Озон банк" из перечня российских банков, с акциями которых запрещены сделки, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.
"Признать утратившим силу пункт 39 ("Озон банк" – ред.) перечня российских кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с акциями, долями (вкладами), составляющими их уставные капиталы, утвержденного распоряжением президента РФ от 26 октября 2022 года Nº357", – говорится в документе.
Распоряжение, как отмечается, вступает в силу с 27 апреля.
 
