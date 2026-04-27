Строительство высокоскоростной магистрали идет по графику, заявил Беглов

Строительство высокоскоростной магистрали идет по графику, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

2026-04-27T21:17+0300

С-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - ПРАЙМ. Строительство высокоскоростной магистрали идет по графику, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Глава государства в понедельник провел отдельную встречу с губернатором в рамках рабочей поездки в Петербург. "ВСМ - хочу сказать, что здесь мы все идем в графике. У нас проблем никаких нет. То, что касается со стороны города и федерального правительства, все идет в графике", - сказал Беглов. Он отметил, что вопросов по этой теме никаких нет. "Есть, конечно, вопросы", - добавил глава государства. "Вопросов, конечно, много, но они решаемы", - подчеркнул Беглов. Россия реализует пилотный проект по строительству ВСМ в России. Это трасса между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году.

https://1prime.ru/20260427/yandeks-869486431.html

