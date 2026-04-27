https://1prime.ru/20260427/beglov-869489107.html

В Петербурге ускорили строительство метро, заявил Беглов

В Петербурге ускорили строительство метро, заявил Беглов - 27.04.2026, ПРАЙМ

В Петербурге ускорили строительство метро, заявил Беглов

Строительство метро ускорили в Петербурге, доложил на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор города Александр Беглов. | 27.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-27T23:13+0300

2026-04-27T23:13+0300

2026-04-27T23:13+0300

экономика

бизнес

петербург

александр беглов

владимир путин

обуховский завод

аэропорт пулково

https://cdnn.1prime.ru/img/84081/20/840812097_0:9:3119:1763_1920x0_80_0_0_71b033dcf599a45bdbdc2db4d469b29f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Строительство метро ускорили в Петербурге, доложил на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор города Александр Беглов. "Строительство метро под вашим особым контролем. Хочу отметить, что у нас уже работает пять (проходческих - ред.) щитов. Два мы заказали на Обуховском заводе, другие отремонтировали. Уже к сентябрю запустим шестой проходческий щит. Для нас это очень важно, мы ускорили работу по метро", - сказал Беглов. Путин поинтересовался, увеличилось ли число работников метростроя. "Увеличили до почти 6,5 тысячи", - ответил Беглов. Также губернатор отметил, что в городе идет работа по подготовке к строительству метро до аэропорта "Пулково" и Экспофорума. "Там есть определенные вопросы, мы вам докладываем по этим вопросам, но очень важное метро, потому что там рядом аэропорт", - уточнил Беглов.

https://1prime.ru/20260427/beglov-869487270.html

петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, петербург, александр беглов, владимир путин, обуховский завод, аэропорт пулково