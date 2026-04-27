В Петербурге ускорили строительство метро, заявил Беглов
Строительство метро ускорили в Петербурге, доложил на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор города Александр Беглов. | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T23:13+0300
экономика
бизнес
петербург
александр беглов
владимир путин
обуховский завод
аэропорт пулково
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Строительство метро ускорили в Петербурге, доложил на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор города Александр Беглов. "Строительство метро под вашим особым контролем. Хочу отметить, что у нас уже работает пять (проходческих - ред.) щитов. Два мы заказали на Обуховском заводе, другие отремонтировали. Уже к сентябрю запустим шестой проходческий щит. Для нас это очень важно, мы ускорили работу по метро", - сказал Беглов. Путин поинтересовался, увеличилось ли число работников метростроя. "Увеличили до почти 6,5 тысячи", - ответил Беглов. Также губернатор отметил, что в городе идет работа по подготовке к строительству метро до аэропорта "Пулково" и Экспофорума. "Там есть определенные вопросы, мы вам докладываем по этим вопросам, но очень важное метро, потому что там рядом аэропорт", - уточнил Беглов.
Губернатор Беглов: в Петербурге ускорили строительство метро