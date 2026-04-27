Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Петербурге ускорили строительство метро, заявил Беглов - 27.04.2026, ПРАЙМ
В Петербурге ускорили строительство метро, заявил Беглов
В Петербурге ускорили строительство метро, заявил Беглов
Строительство метро ускорили в Петербурге, доложил на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор города Александр Беглов. | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T23:13+0300
Экономика, Бизнес, Петербург, Александр Беглов, Владимир Путин, Обуховский завод, аэропорт Пулково
23:13 27.04.2026
 
В Петербурге ускорили строительство метро, заявил Беглов

Губернатор Беглов: в Петербурге ускорили строительство метро

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2026
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Строительство метро ускорили в Петербурге, доложил на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор города Александр Беглов.
"Строительство метро под вашим особым контролем. Хочу отметить, что у нас уже работает пять (проходческих - ред.) щитов. Два мы заказали на Обуховском заводе, другие отремонтировали. Уже к сентябрю запустим шестой проходческий щит. Для нас это очень важно, мы ускорили работу по метро", - сказал Беглов.
Путин поинтересовался, увеличилось ли число работников метростроя.
"Увеличили до почти 6,5 тысячи", - ответил Беглов.
Также губернатор отметил, что в городе идет работа по подготовке к строительству метро до аэропорта "Пулково" и Экспофорума.
"Там есть определенные вопросы, мы вам докладываем по этим вопросам, но очень важное метро, потому что там рядом аэропорт", - уточнил Беглов.
ЭкономикаБизнесПетербургАлександр БегловВладимир ПутинОбуховский заводаэропорт Пулково
 
 
