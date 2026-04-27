Правительство Чехии продлило контроль за ценами на бензин и дизтопливо
Правительство Чехии продлило на один месяц действие мер по контролю за ценами бензина и дизтоплива на автозаправках, увеличив при этом максимальную топливную... | 27.04.2026, ПРАЙМ
Правительство Чехии продлило на месяц меры по контролю за ценами бензина и дизтоплива
ПРАГА, 27 апр – ПРАЙМ. Правительство Чехии продлило на один месяц действие мер по контролю за ценами бензина и дизтоплива на автозаправках, увеличив при этом максимальную топливную маржу с 2,50 до 3 крон (с 0,12 до 0,14 доллара), сообщила вице-премьер и глава минфина Алена Шиллерова на пресс-конференции, которую транслировало Чешское ТВ.
"В мае будет продолжено регулирование маржи и снижение акцизного налога на дизельное топливо, при этом правительство решило увеличить максимальную маржу дистрибьюторов топлива до трех крон за литр. Кроме того, будет скорректирована система расчета потолка цен на топливо", - сказала Шиллерова, которая вела заседание кабмина в отсутствие находящегося в зарубежной поездке премьера Андрея Бабиша.
По словам Шиллеровой, данный пакет мер хорошо зарекомендовал себя в апреле, благодаря нему водители могли сэкономить до 400 крон (около 20 долларов) при заправке полного бака и будут продолжать экономить в условиях нынешней нестабильности цен на энергоресурсы.
С 1 мая также изменится формула расчета максимальных цен на бензин и дизельное топливо, которые ежедневно устанавливаются минфином. Теперь потолок цен будет рассчитываться на основе трехдневного среднего значения оптовых цен. До сих пор ведомство использовало среднесуточные показатели цен.
Установленная минфином максимально допустимая цена на дизельное топливо во вторник составит 43,63 кроны (около 2,1 доллара) за литр. Бензин будет продаваться по максимальной цене 42,55 кроны (около 2,05 доллара) за литр. Это следует из ценового бюллетеня, опубликованного в понедельник минфином.
