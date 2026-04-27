Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рынок "переваривает" начало короткой рабочей недели - 27.04.2026, ПРАЙМ
Рынок "переваривает" начало короткой рабочей недели
2026-04-27T11:51+0300
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает неделю в разнонаправленном ключе. Индекс Мосбиржи курсирует в области 2700-2750 п. Над настроениями довлеют геополитическая неопределенность, крепкий рубль, откат цен на нефть от локальных пиков в сторону $100. Также рынок "переваривает" итоги заседания Центробанка. ЦБ в пятницу понизил ключевую ставку на 50 б.п., до 14,5%, как и ожидала большая часть инвесторов. Но многие, по-видимому, ожидали большего шага секвестра "ключа". Регулятор послал жесткий сигнал, повысив границы ожиданий по ставке на 2026 и следующий год. Тем не менее цикл снижения учетной ставки медленно, но верно продолжается, и это фундаментально благоприятно для акций. Рубль сохраняет силу, пользуясь поддержкой налогового периода, осторожной позицией ЦБ по ДКП и трансляцией высоких мартовских цен на нефть. К тому же Минфин только в мае вернется с операциями по бюджетному правилу, что дополнительно помогает рублю. Внешний фон полон неопределенности. На Ближнем Востоке продолжаются кулуарные обсуждения сценариев разрешения конфликта. Переговорный трек по Украине по-прежнему на паузе. В ЕС начали работу на 21-м пакетом санкций против России. ФРС и ЕЦБ проведут заседания в середине недели, изменений по ставкам не предвидится, но будут важны комментарии регуляторов. Продолжим следить за сезоном корпоративных отчетов в США. Пока результаты корпораций достаточно сильные. Нас ждет сокращенная предпраздничная неделя. В ближайшие дни финансовые отчеты опубликуют Группа Позитив, Яндекс, Озон, Сбер, X5, ДОМ.РФ, Юнипро, Русгидро. ГОСА по дивидендам проведут акционеры Хэдхантера и Банка Санкт-Петербург. Норникель поделится производственными результатами за I кв. Индекс Мосбиржи, по нашим оценкам, продолжит двигаться в области 2700-2800 п.Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
Бахтин: рынок "переваривает" итоги заседания по ставке и геополитику

Александр Бахтин, инвестиционный стратег Гарда Капитал
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

