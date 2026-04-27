На российский рынок офлайн-ритейла вышел один иностранный бренд - 27.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260427/brend-869478481.html
На российский рынок офлайн-ритейла вышел один иностранный бренд
2026-04-27T16:29+0300
2026-04-27T16:29+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859607389_0:0:3366:1893_1920x0_80_0_0_72f8343e2361e55f5321e76ec7781cfd.jpg
https://1prime.ru/20260321/ipoteka-868524115.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859607389_411:0:3142:2048_1920x0_80_0_0_bc48737c9e0f27aae2464ad78e286453.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
16:29 27.04.2026
 
На российский рынок офлайн-ритейла вышел один иностранный бренд

Commonwealth Partnership: в первом квартале на рынок вышел только один иностранный бренд

© РИА Новости . Максим Захаров | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2026
Флаг России . Архивное фото
© РИА Новости . Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. На рынок российского офлайн-ритейла в первом квартале 2026 года вышел только один иностранный бренд и один отечественный, относительно аналогичного периода предыдущего года показатель снизился на 82%, сообщила консалтинговая компания Commonwealth Partnership.
"Дебютировали на рынке: российский бренд парфюмерии и косметики "М.Кос" и австрийский бренд спортивных товаров Zanier", - говорится в сообщении.
Как отмечается в нем, при этом в 2026 году существенное количество брендов заявило о сокращении присутствия на российском рынке.
"Даже сильные и успешные бренды закрывают неформатные магазины для повышения эффективности. Розничные операторы испытывают давление из-за роста операционных расходов, сокращения потребительской активности, роста доли интернет-торговли и неоптимальных значений доли аренды в обороте. В связи с этим бренды вынуждены искать новые стратегии развития, в том числе оптимизировать торговые сети", - указывается в сообщении.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала