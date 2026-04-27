На российский рынок офлайн-ритейла вышел один иностранный бренд

2026-04-27T16:29+0300

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. На рынок российского офлайн-ритейла в первом квартале 2026 года вышел только один иностранный бренд и один отечественный, относительно аналогичного периода предыдущего года показатель снизился на 82%, сообщила консалтинговая компания Commonwealth Partnership. "Дебютировали на рынке: российский бренд парфюмерии и косметики "М.Кос" и австрийский бренд спортивных товаров Zanier", - говорится в сообщении. Как отмечается в нем, при этом в 2026 году существенное количество брендов заявило о сокращении присутствия на российском рынке. "Даже сильные и успешные бренды закрывают неформатные магазины для повышения эффективности. Розничные операторы испытывают давление из-за роста операционных расходов, сокращения потребительской активности, роста доли интернет-торговли и неоптимальных значений доли аренды в обороте. В связи с этим бренды вынуждены искать новые стратегии развития, в том числе оптимизировать торговые сети", - указывается в сообщении.

