Силуанов оценил ситуацию с дефицитом региональных бюджетов - 27.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260427/byudzhet-869464497.html
Силуанов оценил ситуацию с дефицитом региональных бюджетов
Общий дефицит региональных бюджетов по итогам текущего года ожидается на уровне чуть более 1,9 триллиона рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T09:26+0300
2026-04-27T09:44+0300
экономика
россия
минфин
антон силуанов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/14/858700681_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_63569539ef32f2378dfd7a1485cb1df7.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/14/858700681_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_d64c377ad69d7b421c546956ec48edfc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
09:26 27.04.2026 (обновлено: 09:44 27.04.2026)
 
Силуанов оценил ситуацию с дефицитом региональных бюджетов

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлава Минфина Антон Силуанов
Глава Минфина Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2026
Глава Минфина Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - ПРАЙМ. Общий дефицит региональных бюджетов по итогам текущего года ожидается на уровне чуть более 1,9 триллиона рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Если говорить о плановых значениях текущего года, то, что субъекты Российской Федерации запланировали в своих бюджетах на текущий год, то объем дефицита составляет чуть более 1,9 триллиона рублей. Примерно такая же сумма, как это было и в прошлом году", - сказал он в ходе заседания президиума Совета законодателей Российской Федерации.
"Дефицит планируется профинансировать за счет коммерческих займов, где-то на 1,3 триллиона рублей, и снижения остатков на 0,5 триллиона рублей. Это планы регионов", - добавил чиновник.
"Поэтому наша задача заключается в том, чтобы минимизировать коммерческую задолженность, - сегодня она дорогая, мы все прекрасно понимаем. И ситуация в регионах разная: у кого-то эта задолженность не влияет на устойчивость региональных бюджетов, у кого-то эта ситуация уже требует особого подхода и особого внимания со стороны федерального центра", - заключил Силуанов.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала