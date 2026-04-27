Минфин не планирует весной вносить поправки в закон о бюджете - 27.04.2026, ПРАЙМ
Минфин не планирует весной вносить поправки в закон о бюджете
Минфин не планирует весной вносить поправки в закон о бюджете

Силуанов: Минфин не планирует весной вносить поправки в закон о бюджете на 2026-2028 гг

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ не планирует весной вносить поправки в закон о бюджете 2026-2028 годов, но намерен обратиться в парламент за возможностью уточнения бюджета и отдельных его параметров в рамках полномочий правительства, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Весной мы обойдемся без поправок. Но обратимся в парламент за возможностью уточнения бюджета и отдельных параметров бюджета в рамках тех полномочий, которые есть у правительства", - ответил он в кулуарах Совета законодателей на соответствующий вопрос.
Министр отметил, что в рамках этих полномочий могут быть скорректированы и основные параметры бюджета. "Да. Могут быть скорректированы и основные параметры", - сказал он.
"Если нам парламент разрешит внести изменения в параметры действующего бюджета, то уже правительство во взаимодействии с парламентом будет определять приоритеты внутри расходной части", - ответил глава Минфина на вопрос о приоритизации расходов бюджета.
 
