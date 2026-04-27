https://1prime.ru/20260427/byudzhet-869470558.html
Минфин не планирует весной вносить поправки в закон о бюджете
Минфин РФ не планирует весной вносить поправки в закон о бюджете 2026-2028 годов, но намерен обратиться в парламент за возможностью уточнения бюджета и... | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T12:39+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865326897_0:208:1823:1233_1920x0_80_0_0_d57e11b5d6e4d2e2ea6fbe5b40f0796e.jpg
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ не планирует весной вносить поправки в закон о бюджете 2026-2028 годов, но намерен обратиться в парламент за возможностью уточнения бюджета и отдельных его параметров в рамках полномочий правительства, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. "Весной мы обойдемся без поправок. Но обратимся в парламент за возможностью уточнения бюджета и отдельных параметров бюджета в рамках тех полномочий, которые есть у правительства", - ответил он в кулуарах Совета законодателей на соответствующий вопрос. Министр отметил, что в рамках этих полномочий могут быть скорректированы и основные параметры бюджета. "Да. Могут быть скорректированы и основные параметры", - сказал он. "Если нам парламент разрешит внести изменения в параметры действующего бюджета, то уже правительство во взаимодействии с парламентом будет определять приоритеты внутри расходной части", - ответил глава Минфина на вопрос о приоритизации расходов бюджета.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865326897_56:0:1785:1297_1920x0_80_0_0_b723744bbce63ac00a53aaf670717463.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Силуанов: Минфин не планирует весной вносить поправки в закон о бюджете на 2026-2028 гг
