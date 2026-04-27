Разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI обновил партнерство с Microsoft - 27.04.2026, ПРАЙМ
Разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI обновил партнерство с Microsoft
Разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI обновил партнерство с Microsoft
2026-04-27T17:31+0300
ВАШИНГТОН, 27 апр - ПРАЙМ. Американская компания-разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI обновила партнерское соглашение с корпорацией Microsoft и получила возможность предоставлять свои модели искусственного интеллекта другим облачным сервисам, заявил в понедельник глава компании Сэм Альтман. "Мы обновили наше партнерство с Microsoft. Microsoft останется нашим основным облачным партнером, но теперь мы можем сделать наши продукты и услуги доступными для всех облачных сервисов", - написал Альтман в соцсети X. Глава компании отметил, что OpenAI продолжит предоставлять Microsoft свое программное обеспечение до 2032 года и будет делиться с корпорацией частью выручки до 2030 года. OpenAI - разработчик чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
17:31 27.04.2026
 
Разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI обновил партнерство с Microsoft

Компания-разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI обновила партнерство с Microsoft

ВАШИНГТОН, 27 апр - ПРАЙМ. Американская компания-разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI обновила партнерское соглашение с корпорацией Microsoft и получила возможность предоставлять свои модели искусственного интеллекта другим облачным сервисам, заявил в понедельник глава компании Сэм Альтман.
"Мы обновили наше партнерство с Microsoft. Microsoft останется нашим основным облачным партнером, но теперь мы можем сделать наши продукты и услуги доступными для всех облачных сервисов", - написал Альтман в соцсети X.
Глава компании отметил, что OpenAI продолжит предоставлять Microsoft свое программное обеспечение до 2032 года и будет делиться с корпорацией частью выручки до 2030 года.
OpenAI - разработчик чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
