https://1prime.ru/20260427/chatgpt-869480941.html

Разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI обновил партнерство с Microsoft - 27.04.2026, ПРАЙМ

Американская компания-разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI обновила партнерское соглашение с корпорацией Microsoft и получила возможность предоставлять свои... | 27.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-27T17:31+0300

технологии

microsoft

openai

https://cdnn.1prime.ru/img/84130/25/841302598_0:93:1921:1173_1920x0_80_0_0_51e697c2a04864378a44e46292365c25.jpg

ВАШИНГТОН, 27 апр - ПРАЙМ. Американская компания-разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI обновила партнерское соглашение с корпорацией Microsoft и получила возможность предоставлять свои модели искусственного интеллекта другим облачным сервисам, заявил в понедельник глава компании Сэм Альтман. "Мы обновили наше партнерство с Microsoft. Microsoft останется нашим основным облачным партнером, но теперь мы можем сделать наши продукты и услуги доступными для всех облачных сервисов", - написал Альтман в соцсети X. Глава компании отметил, что OpenAI продолжит предоставлять Microsoft свое программное обеспечение до 2032 года и будет делиться с корпорацией частью выручки до 2030 года. OpenAI - разработчик чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

