Разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI обновил партнерство с Microsoft
2026-04-27T17:31+0300
ВАШИНГТОН, 27 апр - ПРАЙМ. Американская компания-разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI обновила партнерское соглашение с корпорацией Microsoft и получила возможность предоставлять свои модели искусственного интеллекта другим облачным сервисам, заявил в понедельник глава компании Сэм Альтман. "Мы обновили наше партнерство с Microsoft. Microsoft останется нашим основным облачным партнером, но теперь мы можем сделать наши продукты и услуги доступными для всех облачных сервисов", - написал Альтман в соцсети X. Глава компании отметил, что OpenAI продолжит предоставлять Microsoft свое программное обеспечение до 2032 года и будет делиться с корпорацией частью выручки до 2030 года. OpenAI - разработчик чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
