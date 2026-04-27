Ким Чен Ын заверил Белоусова в поддержке России

Лидер КНДР Ким Чен Ын заверил министра обороны РФ Андрея Белоусова в том, что КНДР будет и дальше поддерживать Россию в политике по защите государственного... | 27.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-27T03:17+0300

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын заверил министра обороны РФ Андрея Белоусова в том, что КНДР будет и дальше поддерживать Россию в политике по защите государственного суверенитета, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Министр обороны РФ встретился с лидером КНДР в рамках своего рабочего визита в Пхеньян 26 апреля и вручил награды военнослужащим Корейской Народной Армии, проявившим мужество и героизм при выполнении задач по освобождению Курской области. "Ким Чен Ын отметил, что правительство КНДР и впредь будет полностью поддерживать политику РФ для защиты государственного суверенитета, территориальной целостности, безопасности и интересов. И выразил уверенность, что армия и народ России обязательно одержат победу в справедливой и священной борьбе", - пишет ЦТАК. Сообщается, что лидер КНДР также выразил признательность руководству России за искренние усилия для развития союзнических отношений между странами. В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что солдаты и офицеры Корейской народной армии (КНА) выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области - спецназ КНДР участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область. Лидер КНДР также принял решение направить в Россию тысячу саперов для разминирования территории Курской области. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Герасимов 26 апреля 2025 года доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

