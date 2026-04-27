В Дагестане восстановили энерго- и газоснабжение после подтоплений

В Дагестане восстановили энерго- и газоснабжение после подтоплений - 27.04.2026, ПРАЙМ

В Дагестане восстановили энерго- и газоснабжение после подтоплений

Энерго- и газоснабжение полностью восстановлено в Дагестане, сообщает МЧС РФ. | 27.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-27T08:46+0300

2026-04-27T08:46+0300

2026-04-27T08:46+0300

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Энерго- и газоснабжение полностью восстановлено в Дагестане, сообщает МЧС РФ. "В Дагестане подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет. Энерго- и газоснабжение полностью восстановлены. Продолжается восстановление холодного водоснабжения в Карабудахкентском районе", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе "Макс".Отмечается, что в 13 пунктах временного размещения находятся 561 человек, в том числе 167 детей, оказывается психологическая помощь. Также спасатели дезинфицируют территории и соцобъекты, откачивают воду, убирают ил, адресно помогают людям, специалисты восстанавливают дороги, для расчистки и вывоза мусора привлекается инженерная техника МЧС России. Обильные осадки в Дагестане в конце марта - начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из пострадавших домов эвакуированы более 11 тысяч человек. По поручению президента РФ Владимира Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков, которая ввела в регионе режим ЧС федерального характера.

дагестан

рф

газ, дагестан, рф, владимир путин, мчс