Депутат ЕП призвал сохранить правду о роли СССР в освобождении Европы - 27.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260427/deputat-869458320.html
Депутат ЕП призвал сохранить правду о роли СССР в освобождении Европы
россия
экономика
мировая экономика
европа
словакия
москва
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869458320.jpg?1777249615
МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Важно сохранить правду о роли СССР в освобождении Европы, это первый шаг к восстановлению отношений между ЕС и Россией, заявил в интервью РИА Новости депутат Европарламента от Словакии Любош Блага. "В действительности, если мы хотим сблизить отношения между Европой и Россией в будущем, первым шагом должно стать уважение к исторической правде. А историческая правда в том, что Советский Союз невероятно пострадал во Второй мировой войне, что свобода и мир пришли с востока, а война и фашизм – с запада", - сказал он. Как отметил Блага, посетивший Москву в преддверии Дня Победы, отсутствие желания у европейских политиков приехать в Россию, чтобы почтить память освободителей Европы – отвратительный жест. "Основой всех решений является коммуникация, дипломатия, переговоры, диалог. Они же, напротив, хотят вооружаться, ненавидеть, распространяют фашизм по всему Евросоюзу, что является очень опасной тенденцией", - добавил собеседник агентства. Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
европа
словакия
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
03:26 27.04.2026
 
Депутат ЕП призвал сохранить правду о роли СССР в освобождении Европы

Депутат ЕП Блага: важно сохранить правду о роли СССР в освобождении Европы

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала