Депутат ЕП призвал сохранить правду о роли СССР в освобождении Европы

2026-04-27T03:26+0300

МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Важно сохранить правду о роли СССР в освобождении Европы, это первый шаг к восстановлению отношений между ЕС и Россией, заявил в интервью РИА Новости депутат Европарламента от Словакии Любош Блага. "В действительности, если мы хотим сблизить отношения между Европой и Россией в будущем, первым шагом должно стать уважение к исторической правде. А историческая правда в том, что Советский Союз невероятно пострадал во Второй мировой войне, что свобода и мир пришли с востока, а война и фашизм – с запада", - сказал он. Как отметил Блага, посетивший Москву в преддверии Дня Победы, отсутствие желания у европейских политиков приехать в Россию, чтобы почтить память освободителей Европы – отвратительный жест. "Основой всех решений является коммуникация, дипломатия, переговоры, диалог. Они же, напротив, хотят вооружаться, ненавидеть, распространяют фашизм по всему Евросоюзу, что является очень опасной тенденцией", - добавил собеседник агентства. Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.

