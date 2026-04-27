Силуанов рассказал о списании долгов регионов по бюджетным кредитам

2026-04-27T09:52+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Общий объем списания задолженности регионов РФ по бюджетным кредитам составляет 383 миллиарда рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов. "В текущем году правительством принято решение списания долгов еще 28 регионам в сумме 41,7 миллиарда рублей и внесено в правительство решение по отношению 21 региона на сумму 114 миллиардов рублей. Итого, на сегодняшний момент общий объем списания составляет 383 миллиарда рублей или 35% от объема всех высвобождаемых средств", - сказал Силуанов на заседании президиума Совета законодателей РФ. В девяти регионах уже полностью списана задолженность, добавил министр. Работа по заключению соглашений о списании долгов по бюджетным кредитам для регионов идет в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Российским регионам будет списано две трети такой задолженности при условии направления высвобождающихся средств на инфраструктурные проекты и поддержку инвестиций.

