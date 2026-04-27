https://1prime.ru/20260427/dolgi-869465481.html
Силуанов рассказал о списании долгов регионов по бюджетным кредитам
экономика
финансы
россия
рф
антон силуанов
минфин рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76427/05/764270521_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_06eea2eea035df27630cf20fb1daabc6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Общий объем списания задолженности регионов РФ по бюджетным кредитам составляет 383 миллиарда рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов. "В текущем году правительством принято решение списания долгов еще 28 регионам в сумме 41,7 миллиарда рублей и внесено в правительство решение по отношению 21 региона на сумму 114 миллиардов рублей. Итого, на сегодняшний момент общий объем списания составляет 383 миллиарда рублей или 35% от объема всех высвобождаемых средств", - сказал Силуанов на заседании президиума Совета законодателей РФ. В девяти регионах уже полностью списана задолженность, добавил министр. Работа по заключению соглашений о списании долгов по бюджетным кредитам для регионов идет в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Российским регионам будет списано две трети такой задолженности при условии направления высвобождающихся средств на инфраструктурные проекты и поддержку инвестиций.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76427/05/764270521_62:0:1393:998_1920x0_80_0_0_4e43c7b4f95ba7ae3969094d230fc48d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Силуанов: объем списания долгов регионов по бюджетным кредитам составил 383 млрд рублей