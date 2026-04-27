Текслер предложил продлить списание долгов по бюджетным кредитам регионам - 27.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260427/dolgi-869473777.html
Текслер предложил продлить списание долгов по бюджетным кредитам регионам
экономика
россия
финансы
рф
челябинская область
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1b/869473676_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_25dda2e3a360d1d028ea4fd94e109ac8.jpg
рф
челябинская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
Текслер предложил продлить списание долгов по бюджетным кредитам регионам

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Челябинской области Алексей Текслер
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2026
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - ПРАЙМ. Списание двух третей задолженности по бюджетным кредитам необходимо продлить на 2026 год тем российским регионам, которые этим воспользовались в прошлом году, считает председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы", губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
"Решение по списанию двух третей задолженности по регионам принималось, чтобы облегчить бремя платежей по государственному долгу, и мы говорим о послаблении ограничений на 2025 год по объему дефицита и по объему рыночных заимствований. В этом году необходимо продлить для регионов, которые этим воспользовались в 2025 году, указанную норму", - сказал Текслер на заседании президиума совета законодателей РФ.
Он отметил, что надеется на принятие решения и соответствующих законодательных актов.
По словам Текслера, в этом году 27 регионам России уже списано более 40 миллиардов рублей, это означает, что регионы профинансируют соответствующий объем расходов по социально значимым направлениям.
Он также добавил, что число регионов с дефицитными бюджетами выросло по итогам прошлого года до 73, по итогам 2024 года их было 49.
"Мы постоянно мониторим ситуацию. Очевидно, что 2026 год также будет непростым. Задача балансировки региональных бюджетов, сокращения дефицитов и сдерживания госдолга являются крайне актуальными. Мы как комиссия активно работаем с Минфином по повышению сбалансированности региональных бюджетов", - сказал Текслер.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала