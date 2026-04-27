Текслер предложил продлить списание долгов по бюджетным кредитам регионам

Текслер предложил продлить списание долгов по бюджетным кредитам регионам - 27.04.2026, ПРАЙМ

Текслер предложил продлить списание долгов по бюджетным кредитам регионам

Списание двух третей задолженности по бюджетным кредитам необходимо продлить на 2026 год тем российским регионам, которые этим воспользовались в прошлом году,... | 27.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-27T13:53+0300

2026-04-27T13:53+0300

2026-04-27T13:53+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - ПРАЙМ. Списание двух третей задолженности по бюджетным кредитам необходимо продлить на 2026 год тем российским регионам, которые этим воспользовались в прошлом году, считает председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы", губернатор Челябинской области Алексей Текслер. "Решение по списанию двух третей задолженности по регионам принималось, чтобы облегчить бремя платежей по государственному долгу, и мы говорим о послаблении ограничений на 2025 год по объему дефицита и по объему рыночных заимствований. В этом году необходимо продлить для регионов, которые этим воспользовались в 2025 году, указанную норму", - сказал Текслер на заседании президиума совета законодателей РФ. Он отметил, что надеется на принятие решения и соответствующих законодательных актов. По словам Текслера, в этом году 27 регионам России уже списано более 40 миллиардов рублей, это означает, что регионы профинансируют соответствующий объем расходов по социально значимым направлениям. Он также добавил, что число регионов с дефицитными бюджетами выросло по итогам прошлого года до 73, по итогам 2024 года их было 49. "Мы постоянно мониторим ситуацию. Очевидно, что 2026 год также будет непростым. Задача балансировки региональных бюджетов, сокращения дефицитов и сдерживания госдолга являются крайне актуальными. Мы как комиссия активно работаем с Минфином по повышению сбалансированности региональных бюджетов", - сказал Текслер.

рф

челябинская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рф, челябинская область, бизнес