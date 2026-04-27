Первая Государственная дума Российской империи. Справка

Первая Государственная дума Российской империи. Справка - 27.04.2026, ПРАЙМ

Первая Государственная дума Российской империи. Справка

Сто двадцать лет назад начала работу первая Государственная дума Российской империи. | 27.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-27T00:47+0300

2026-04-27T00:47+0300

2026-04-27T00:47+0300

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Сто двадцать лет назад начала работу первая Государственная дума Российской империи. Ниже приводится справочная информация. Согласно Конституции Российской Федерации, Государственная дума – нижняя палата Федерального собрания - парламента Российской Федерации. Образование первого в истории Российской империи представительного законодательного органа стало результатом революции 1905 года. 19 августа (6 августа по старому стилю) 1905 года император Николай II издал Манифест о создании и порядке формирования одной из палат парламента – Государственной думы. Второй палатой являлся Государственный совет Российской империи. Дума должна была выполнять исключительно законосовещательную функцию, однако впоследствии 30 октября (17 октября по старому стилю) 1905 года императором был подписан новый Манифест, который утвердил, что "никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной думы". Таким образом, полномочия Думы существенно расширились, она стала законодательным органом. Всего до революции 1917 года проработало четыре думы. Общее число избранных депутатов в разное время составляло от 478 до 525 человек. Члены Государственной думы избирались на пять лет, однако император мог досрочно прекратить полномочия всех депутатов (при этом он был обязан назначить срок новых выборов). Продолжительность сессий думы и сроки перерывов между ними определял император. Работой Государственной думы руководил председатель, который избирался депутатами. 27 апреля (10 мая по новому стилю) 1906 года в Тронном зале Зимнего дворца Санкт-Петербурга состоялся торжественный прием депутатов первой Государственной думы Российской империи. После приветственной речи императора Николая II депутаты отправились в Таврический дворец, где и состоялось первое заседание нового законодательного органа. Ее первым председателем был избран кадет Сергей Муромцев. Выборы в первую Думу проходили согласно закону от декабря 1905 года. Были учреждены шесть курий – землевладельческая, городская, крестьянская, рабочая, казачья и инородческая. Голосование было не всеобщим (не голосовали женщины, молодые люди до 25 лет, военнослужащие, некоторые национальности), не равным (один выборщик в землевладельческой курии был на 2 тысячи избирателей, в городской – на 4 тысячи, в крестьянской – на 30 тысяч, в рабочей – на 90 тысяч) и не прямым. Крупнейшей фракций в Думе стала Конституционно-демократическая партия (176 членов). Трудовая группа насчитывала 102 депутата, польское коло – 33, фракция мирнообновленцев (позже – Мирного обновления партия) – 26, фракция социал-демократов (большевики и меньшевики) – 18 и 100 беспартийных. К концу работы Думы в ней насчитывалось 499 депутата (избрание 11 членов аннулировали, один сложил полномочия, шесть не успели прибыть на заседания, еще нескольких не успели избрать. Первая Дума была ограничена в своих полномочиях. В соответствии со сводом Основных государственных законов, утвержденных императором Николаем II 6 мая (23 апреля по старому стилю) 1906 года, по вопросам назначения министров, внешней политики страны, введения военного или чрезвычайного положения решения принимал император. Также согласно Своду в перерывах между сессиями думы император мог издавать новые законы от своего имени. Главным в работе первой Госдумы был земельный вопрос. Также она делала безуспешные попытки проведения политических реформ, выступала с инициативами прекращения репрессий против участников революции 1905-1907 годов. За время работы первой Думы был принят 391 запрос о незаконных действиях правительства и одобрено два законопроекта: об отмене смертной казни (был инициирован депутатами) и об ассигновании 15 миллионов рублей в помощь пострадавшим от неурожая (внесен правительством). Первая Дума проработала 72 дня и была распущена Николаем II, оставшись в истории как "Дума народного гнева". Вторая Государственная дума Российской Империи действовала с 5 марта (20 февраля по старому стилю) по 16 июня (3 июня по старому стилю) 1907 года. Основное внимание депутаты обращали на аграрный вопрос, в меньшей степени – на правительственные законопроекты, контрреволюционные репрессии, а также мероприятия по улучшению материального положения социальных низов империи. Дума была распущена через 102 дня с момента начала полномочий из-за обвинений 55 депутатов в заговоре против царской семьи. Третья Дума Российской империи, единственная из четырех, проработала весь пятилетний срок – с ноября 1907 года по июнь 1912 года. Депутатами обсуждался широкий спектр вопросов: реформирование армии, крестьянский вопрос, отношение к национальным окраинам и другие. Все законодательные инициативы рассматривались Думой в трех чтениях. Для работы над законопроектами было создано около 30 комиссий. Четвертая Госдума Российской империи работала с 28 ноября (15 ноября по старому стилю) 1912 года по 19 октября (6 октября по старому стилю) 1917 года. С началом Первой мировой войны (1914-1918), после крупных поражений русской армии сформировался серьезный конфликт Думы и исполнительной власти. 10 марта (25 февраля по старому стилю) 1917 года Николай II подписал указ о прекращении заседаний Думы до апреля того же года. Несмотря на это Дума продолжила собираться на частных совещаниях, являясь одним из центров оппозиции императору. 12 марта (27 февраля по старому стилю) депутаты образовали Временный комитет, который фактически стал выполнять обязанности верховной власти, сформировав Временное правительство. После падения монархии в России полный состав Думы не собирался ни разу, но регулярные заседания проводил Временный комитет. 19 октября (6 октября по старому стилю) 1917 года Дума была распущена Временным правительством по причине подготовки выборов в Учредительное собрание. После Февральской революции 1917 года представительной властью стали Советы. Согласно Конституциям РСФСР и СССР, в разные периоды времени законодательные акты рассматривались и принимались ВЦИКом, Всероссийскими и Всесоюзными Советами, Верховным советом РСФСР и СССР, советами народных депутатов СССР. Избирательная система сначала была многоступенчатой, не все граждане имели право голосовать. Однако в 1936 году Конституцией были введены всеобщие равные прямые выборы. Кроме того, депутаты впервые получили право парламентской неприкосновенности. На последнем этапе существования РСФСР была учреждена должность президента Республики, который стал высшим должностным лицом и главой исполнительной власти. В результате, Съезды народных депутатов и Верховный совет РСФСР утратили часть своих полномочий. В последствии указом президента РСФСР система Советов была ликвидирована. 12 декабря 1993 года была принята Конституция РФ, в соответствии с которой был образован новый российский парламент, состоящий из двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы. Одновременно с референдумом, на котором была принята Конституция РФ, состоялись выборы в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва. Государственная дума РФ первого созыва работала с 11 января 1994 года по 15 января 1996 года). Всего были избраны 444 депутата (225 по общефедеральному избирательному округу и 219 по одномандатным округам). В Думу прошли "Либерально демократическая партия России" (64 места), "Выбор России" (64), Коммунистическая партия Российской Федерации (42), движение "Женщины России" (23), "Аграрная партия России" (37), "Блок: Явлинский – Болдырев – Лукин" (27), "Партия российского единства и согласия" (22), Демократическая партия России (14). Дума первого созыва приняла 461 закон, из которых 310 вступили в действие. К наиболее социально значимым актам относились объявление амнистии лицам, находившимся под следствием или содержавшимся под стражей в связи с событиями 19-21 августа 1991 года, 1 мая 1993 года и 21 сентября – 4 октября 1993 года, а также Договор об общественном согласии и другие. Государственная дума РФ второго созыва работала с 16 января 1996 года по 17 января 2000 года. В нижнюю палату прошли КПРФ (157), "Наш дом – Россия" (55), ЛДПР (51) и "Яблоко" (45). Принятые депутатами решения были направлены на увеличение размеров пенсий, пособий, расширение категорий населения, получающих льготы. Приняты законы о хлебной индустрии, о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, а также Уголовный, Уголовно-исполнительный и Бюджетный кодексы, первая часть Налогового кодекса, вторая часть Гражданского кодекса, Лесной, Воздушный, Градостроительный кодексы, Кодекс торгового мореплавания. В Государственную дума РФ третьего созыва (18 января 2000 года - 28 декабря 2003 года) прошли шесть избирательных блоков и объединений: Коммунистическая партия РФ (113 мест), Межрегиональное движение "Единство" ("Медведь") (73), "Отечество - вся Россия" (68), "Союз правых сил" (29), "Объединение "Яблоко" (20) и "Блок Жириновского" (17). Был принят 781 закон, в частности о Центральном банке и страховании ответственности владельцев транспортных средств. Кроме того, Дума одобрила закон о страховании вкладов, который закрепил возмещение по банковским вложениям при возникновении страхового случая. Депутатами был принят закон о государственной символике: государственным флагом стал бело-сине-красный триколор, текстом гимна – стихи Сергея Михалкова на музыку гимна СССР, золотой двуглавый орел в червленом щите стал гербом, а в качестве военно-морского флага начал использоваться Андреевский флаг. В Государственную думу РФ четвертого созыва (29 декабря 2003 года - 23 декабря 2007 года) прошли партии три партии и один избирательный блок: "Единая Россия" (223), КПРФ (52), ЛДПР (36), избирательный блок "Родина" (37). Одними из основных направлений деятельности Думы в тот период остались разграничение полномочий между федеральным и местным уровнями власти, модернизация армии и усиление борьбы с терроризмом. Было принято решение о создании Общественной палаты, обновление правовой базы о некоммерческих и саморегулируемых организациях. Приняты законы об отмене выборов глав регионов и переходе на смешанную систему региональных выборов в России, а также решения о введении полностью пропорциональной системы выборов Думы, установлении семипроцентного барьера (вместо пятипроцентного) для прохождения партий в нижнюю палату парламента. Базовые части трудовой пенсии и студенческих стипендий были увеличены. Принят пакет документов, в том числе новые редакции Жилищного и Градостроительного кодексов РФ. Принят новый закон об ограничении рекламы пива. Государственная дума РФ пятого созыва работала с 24 декабря 2007 года по 20 декабря 2011 года. В этом созыве партия "Единая Россия" получила конституционное большинство – 315 мандатов, КПРФ –57, ЛДПР – 40, "Справедливая Россия" – 38. Одним из основных направлений деятельности Думы стало законодательное регулирование в сфере экономики. Были приняты законы об увеличении сроков полномочий президента России и депутатов до шести и пяти лет соответственно. Изменения коснулись и самой системы выборов: в частности, избирательный залог для политических партий был отменен. Особое внимание также уделялось социальной сфере. Законы "О полиции" и о социальных гарантиях сотрудникам правоохранительных органов были направлены на повышение служебных окладов. Принят пакет антикоррупционных законов и прочее. Государственная дума РФ шестого созыва (21 декабря 2011 года - 4 октября 2016 года) впервые была избрана сроком на пять лет. В нее прошли представители "Единой России" (238), Коммунистической партии РФ (92), "Справедливой России" (64), ЛДПР (56). Отдельным направлением работы депутатов этого созыва стало принятие ряда законов по интеграции Республики Крым и города федерального значения Севастополя в общероссийское правовое пространство. Дума направила один триллион рублей на поддержку банков, также было увеличено страховое покрытие вкладов в два раза – до одного миллиона 400 тысяч рублей. Депутаты одобрили политическую реформу: введение прямых выборов губернаторов, упрощение регистрации партий. Была возращена система выборов также и по одномандатным округам, а дата проведения выборов в Госдуму перенесена на сентябрь. Была заложена традиция проведения ежегодного Международного парламентского форума. В Государственную думу РФ седьмого созыва (5 октября 2016 года - 12 октября 2021 года) прошли партия "Единая Россия" (343), Коммунистическая партия РФ (42), Либерально-демократическая партия России (39) и партия "Справедливая Россия" (23). Важнейшим этапом работы депутатов седьмого созыва стало внесение поправок в Конституцию. В окончательном чтении их приняли 11 марта 2020 года. Изменения основного закона коснулись новых требований к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепили социальные гарантии государства перед гражданами, поменяли круг полномочий парламента, запретили отчуждение федеральных территорий, установили статус русского языка, а также упоминают Бога в главе о преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволили действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году. В июле 2020 года поправки были вынесены на общероссийское голосование и поддержаны 77,92% гражданами страны. Впоследствии Госдума приняла 27 законов в развитие новых норм Конституции. Государственная дума РФ восьмого созыва начала работать 12 октября 2021 года. В Думу прошли "Единая Россия" (324), КПРФ (57), "Справедливая Россия – За правду" (27), ЛДПР (21), "Новые люди" (13). По одному мандату получили "Гражданская платформа", "Родина" и "Партия роста". Самовыдвиженцы получили 5 мандатов. За первый год работы депутаты приняли 554 закона. Две трети (362 – 65,3%) принятых законов прямого действия. В 2022 году дважды повышались минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Благодаря этому выросли зарплаты и социальные выплаты более 19 миллионов человек. За 2023 год было принято 694 законов, 172 (или 25% от общего числа) – социально значимые. В 2024 году Госдума приняла 564 федеральных закона, в течение осенней сессии было принято 233 закона, из них 22% – социально значимые, а 68% – прямого действия. За 2025 год принято 588 федеральных законов, из них прямого действия – 71%. Это самый высокий показатель за прошедшее время. Из принятых законов на развитие экономики направлено – 118, социальной сферы – 82. По вопросам обороны и безопасности принято 55 законов, госстроительства – 162. Принято также 30 законов, направленных на обеспечение СВО. Всего с 2022 года было принято 154 закона в этой сфере. Завершающая сессия Госдумы восьмого созыва продлится до 26 июля 2026 года включительно. Единый день голосования по выборам в Госдуму девятого созыва состоится 20 сентября 2026 года.

рф

санкт-петербург

севастополь

общество , рф, санкт-петербург, севастополь, дума, госдума, лдпр