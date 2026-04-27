На участке между станциями метро "Партизанская" и "Щелковская" нет движения

Движения нет на участке между станциями "Партизанская" и "Щелковская" в столичном метро, сообщает московский департамент транспорта в Telegram-канале. | 27.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-27T07:55+0300

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Движения нет на участке между станциями "Партизанская" и "Щелковская" в столичном метро, сообщает московский департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее в дептрансе сообщили, что интервалы движения временно увеличены на синей ветке столичного метро из-за дерева на пути. "На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения на участке межу станциями "Партизанская" и "Щёлковская", - говорится в сообщении.

