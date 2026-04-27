Президент Египта оценил динамику отношений с Россией

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе встречи с помощником президента РФ, председателем Морской коллегии Николаем Патрушевым высоко оценил динамику... | 27.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-27T13:27+0300

КАИР, 27 апр - ПРАЙМ. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе встречи с помощником президента РФ, председателем Морской коллегии Николаем Патрушевым высоко оценил динамику отношений между Каиром и Москвой, заявила канцелярия египетского лидера. Как ранее сообщила пресс-служба Морской коллегии, Патрушев, прибывший в воскресенье с рабочей поездкой в Египет, проводит в Каире российско-египетские консультации по вопросам взаимодействия двух стран в морской сфере. "Президент Абдель Фаттах ас-Сиси принял сегодня помощника президента России и председателя Морской коллегии Николая Патрушева… Он высоко оценил динамику двусторонних отношений, в частности на уровне товарооборота и совместных проектов", - говорится в заявлении канцелярии ас-Сиси. Как отмечается, в ходе встречи ас-Сиси обсудил с Патрушевым возможности сотрудничества между Египтом и Россией в различных сферах, в том числе в сфере морского судоходства.

