Президент Египта оценил динамику отношений с Россией - 27.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260427/egipet-869472917.html
Президент Египта оценил динамику отношений с Россией
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе встречи с помощником президента РФ, председателем Морской коллегии Николаем Патрушевым высоко оценил динамику... | 27.04.2026, ПРАЙМ
13:27 27.04.2026
 
Президент Египта оценил динамику отношений с Россией

Президент Египта ас-Сиси высоко оценил динамику отношений с Россией

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2026
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КАИР, 27 апр - ПРАЙМ. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе встречи с помощником президента РФ, председателем Морской коллегии Николаем Патрушевым высоко оценил динамику отношений между Каиром и Москвой, заявила канцелярия египетского лидера.
Как ранее сообщила пресс-служба Морской коллегии, Патрушев, прибывший в воскресенье с рабочей поездкой в Египет, проводит в Каире российско-египетские консультации по вопросам взаимодействия двух стран в морской сфере.
"Президент Абдель Фаттах ас-Сиси принял сегодня помощника президента России и председателя Морской коллегии Николая Патрушева… Он высоко оценил динамику двусторонних отношений, в частности на уровне товарооборота и совместных проектов", - говорится в заявлении канцелярии ас-Сиси.
Как отмечается, в ходе встречи ас-Сиси обсудил с Патрушевым возможности сотрудничества между Египтом и Россией в различных сферах, в том числе в сфере морского судоходства.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала