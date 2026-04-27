Патрушев и ас-Сиси обсудили безопасность торгового судоходства

2026-04-27T14:10+0300

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в понедельник в Каире принял помощника президента России, председателя Морской коллегии РФ Николая Патрушева, на встрече в числе прочего обсуждалось сотрудничество по обеспечению безопасности торгового судоходства, сообщила пресс-служба Морколлегии. "Николай Патрушев передал привет от президента России Владимира Владимировича Путина и рассказал о приоритетных проектах в рамках российско-египетского взаимодействия в морской сфере. Затронут широкий спектр тем двустороннего сотрудничества в области обеспечения стабильности и безопасности торгового судоходства, а также совместного участия в стратегических логистических проектах", - говорится в сообщении. Также обсуждались проекты в области морской логистики, судостроения и морского образования. "Отдельное внимание уделено взаимодействию России и Египта в многосторонних форматах, в том числе в БРИКС и в Международной морской организации", - отмечается в сообщении.

