https://1prime.ru/20260427/egipet-869474258.html
Патрушев и ас-Сиси обсудили безопасность торгового судоходства
2026-04-27T14:10+0300
россия
египет
бизнес
каир
абдель фаттах ас-сиси
николай патрушев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859907296_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_20f06dc4741c3f8fd9c2ab0e9bf8cb20.jpg
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в понедельник в Каире принял помощника президента России, председателя Морской коллегии РФ Николая Патрушева, на встрече в числе прочего обсуждалось сотрудничество по обеспечению безопасности торгового судоходства, сообщила пресс-служба Морколлегии. "Николай Патрушев передал привет от президента России Владимира Владимировича Путина и рассказал о приоритетных проектах в рамках российско-египетского взаимодействия в морской сфере. Затронут широкий спектр тем двустороннего сотрудничества в области обеспечения стабильности и безопасности торгового судоходства, а также совместного участия в стратегических логистических проектах", - говорится в сообщении. Также обсуждались проекты в области морской логистики, судостроения и морского образования. "Отдельное внимание уделено взаимодействию России и Египта в многосторонних форматах, в том числе в БРИКС и в Международной морской организации", - отмечается в сообщении.
египет
каир
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859907296_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a86a61c62380acff9a80592a687af933.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
