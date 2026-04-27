Эксперт рассказал о сложностях при перевозках в страны Африки

2026-04-27T06:25+0300

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Основная сложность при организации перевозок в страны Восточной и Южной Африки заключается в возросшей нагрузке на инфраструктуру портов из-за конфликта на Ближнем Востоке, рассказал РИА Новости директор петербургского филиала крупного оператора морских грузоперевозок "ФЕСКО Интегрированный Транспорт" Георгий Ремизов. В результате эскалации на Ближнем Востоке под ударом оказались ключевые логистические хабы по пути в Восточную Африку: Джебель-Али в ОАЭ и Салала в Омане. Вокруг Ормузского пролива сложилась неопределенность, которая побуждает морских перевозчиков менять маршруты и направлять суда в порты Восточной Африки, что значительно увеличивает нагрузку на инфраструктуру и приводит к росту простоев и издержек. "На текущий момент основные сложности на восточно- и южноафриканском направлениях связаны с общей перегруженностью портовой инфраструктуры региона. Это влечет за собой увеличение времени обработки судов и влияет на расписание. При этом все сервисы Транспортной группы FESCO в страны Африки функционируют в штатном режиме", - сказал РИА Новости Ремизов, отвечая на вопрос о последствиях эскалации на Ближнем Востоке для морских перевозок в этом направлении. По словам собеседника агентства, грузопотоки не останавливаются, а логистические цепочки оперативно адаптируются в условиях нестабильной ситуации в регионе. При этом в FESCO не отказываются от планов развивать контейнерные перевозки на уже существующих направлениях и работать с другими странами Африки, подчеркнул он. "Мы рассматриваем развитие африканского направления как стратегически важное и планируем дальнейшее расширение географии присутствия в различных странах этого континента. При этом мы продолжаем системную работу по укреплению уже действующих сервисов в Кении и ЮАР, повышая их эффективность и надежность", - добавил Ремизов. "ФЕСКО Интегрированный Транспорт" входит в транспортную группу FESCO. В декабре 2024 года пресс-служба FESCO сообщила, что компания начала контейнерные морские перевозки между крупнейшим кенийским портом Момбаса и Новороссийском. В июне 2025 года оператор запустил аналогичный сервис между портами Новороссийска и Санкт-Петербурга и портом Дурбан в Южно-Африканской Республике.

бизнес, мировая экономика, ближний восток, африка, южная африка, fesco