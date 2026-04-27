Эксперт рассказал о сложностях при перевозках в страны Африки - 27.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260427/ekspert-869460259.html
Эксперт рассказал о сложностях при перевозках в страны Африки
2026-04-27T06:25+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
ближний восток
африка
южная африка
fesco
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869460259.jpg?1777260305
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
06:25 27.04.2026
 
Эксперт рассказал о сложностях при перевозках в страны Африки

"ФЕСКО Интегрированный Транспорт": в Восточной и Южной Африке возросла нагрузка на порты

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Основная сложность при организации перевозок в страны Восточной и Южной Африки заключается в возросшей нагрузке на инфраструктуру портов из-за конфликта на Ближнем Востоке, рассказал РИА Новости директор петербургского филиала крупного оператора морских грузоперевозок "ФЕСКО Интегрированный Транспорт" Георгий Ремизов.
В результате эскалации на Ближнем Востоке под ударом оказались ключевые логистические хабы по пути в Восточную Африку: Джебель-Али в ОАЭ и Салала в Омане. Вокруг Ормузского пролива сложилась неопределенность, которая побуждает морских перевозчиков менять маршруты и направлять суда в порты Восточной Африки, что значительно увеличивает нагрузку на инфраструктуру и приводит к росту простоев и издержек.
"На текущий момент основные сложности на восточно- и южноафриканском направлениях связаны с общей перегруженностью портовой инфраструктуры региона. Это влечет за собой увеличение времени обработки судов и влияет на расписание. При этом все сервисы Транспортной группы FESCO в страны Африки функционируют в штатном режиме", - сказал РИА Новости Ремизов, отвечая на вопрос о последствиях эскалации на Ближнем Востоке для морских перевозок в этом направлении.
По словам собеседника агентства, грузопотоки не останавливаются, а логистические цепочки оперативно адаптируются в условиях нестабильной ситуации в регионе.
При этом в FESCO не отказываются от планов развивать контейнерные перевозки на уже существующих направлениях и работать с другими странами Африки, подчеркнул он.
"Мы рассматриваем развитие африканского направления как стратегически важное и планируем дальнейшее расширение географии присутствия в различных странах этого континента. При этом мы продолжаем системную работу по укреплению уже действующих сервисов в Кении и ЮАР, повышая их эффективность и надежность", - добавил Ремизов.
"ФЕСКО Интегрированный Транспорт" входит в транспортную группу FESCO. В декабре 2024 года пресс-служба FESCO сообщила, что компания начала контейнерные морские перевозки между крупнейшим кенийским портом Момбаса и Новороссийском. В июне 2025 года оператор запустил аналогичный сервис между портами Новороссийска и Санкт-Петербурга и портом Дурбан в Южно-Африканской Республике.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала