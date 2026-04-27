Эксперт прокомментировал запрет ЕС на импорт российского СПГ

Эксперт прокомментировал запрет ЕС на импорт российского СПГ - 27.04.2026, ПРАЙМ

Эксперт прокомментировал запрет ЕС на импорт российского СПГ

Запрет Евросоюза на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) по краткосрочным контрактам снизит гибкость европейского газового рынка в периоды... | 27.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-27T07:46+0300

2026-04-27T07:46+0300

2026-04-27T07:46+0300

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Запрет Евросоюза на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) по краткосрочным контрактам снизит гибкость европейского газового рынка в периоды пикового спроса и может привести к росту цен, заявил РИА Новости старший менеджер консалтинговой компании "Имплемента" Иван Тимонин. Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным планируется с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным. "Ключевая проблема здесь заключается не столько в выпадении значительных объёмов, сколько в снижении гибкости системы: именно краткосрочные и спотовые поставки традиционно используются для балансировки рынка в периоды пикового спроса", - комментирует Тимонин. По словам эксперта, "это ведёт к росту цен и волатильности", особенно в условиях, когда уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе остаётся пониженным, а конкуренция за СПГ с азиатскими рынками усиливается. "Газпром" также в этом году неоднократно сообщал, что Евросоюз, где запасы газа опустились до критически низких уровней, столкнется с проблемами при заполнении ПХГ к будущей зиме, и положение в регионе осложнено ценовой ситуацией. Эксперт добавил, что российский СПГ не доминирует в поставках, но остается важным элементом для Европы, особенно в периоды повышенного спроса благодаря логистической близости и гибкости. Наиболее уязвимыми в такой ситуации, по словам аналитика, оказываются страны с высокой зависимостью от СПГ и спотового рынка, а также энергоемкая промышленность, чувствительная к ценовым колебаниям. В более выигрышном положении находятся США, как поставщик гибких объемов, Норвегия, как ключевой трубопроводный экспортер, и крупные трейдеры, извлекающие выгоду из возросшей волатильности.

европа

сша

норвегия

газ, бизнес, европа, сша, норвегия, ес, газпром