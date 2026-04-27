https://1prime.ru/20260427/energodar-869469327.html
На ЗАЭС рассказали об охоте дронов ВСУ на жителей Энергодара
На ЗАЭС рассказали об охоте дронов ВСУ на жителей Энергодара - 27.04.2026, ПРАЙМ
На ЗАЭС рассказали об охоте дронов ВСУ на жителей Энергодара
Психологическое давление на жителей Энергодара растет, дроны буквально охотятся за людьми, многие из которых работают на Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости...
2026-04-27T11:56+0300
2026-04-27T11:56+0300
2026-04-27T11:56+0300
происшествия
энергодар
европа
запорожская аэс
всу
запорожская область
https://cdnn.1prime.ru/img/84243/96/842439638_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_558a33c8ffef33171f65a4e08c475c32.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - ПРАЙМ. Психологическое давление на жителей Энергодара растет, дроны буквально охотятся за людьми, многие из которых работают на Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Сотрудник ЗАЭС погиб результате удара беспилотника ВСУ, погибший – водитель, удар был нанесен по территории транспортного цеха, сообщили на станции в понедельник. "Фиксируется усиление психологического давления на жителей города: поступают сигналы о случаях, когда беспилотные летательные аппараты фактически "охотятся" за людьми" , - сказала Яшина, отметив, что многие жители города атомщиков работают на станции и являются членами семей сотрудников ЗАЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
энергодар
европа
запорожская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84243/96/842439638_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b079bd38b7c032fa7f44c0b1e48b4beb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, европа, запорожская аэс, всу, запорожская область
Происшествия, Энергодар, ЕВРОПА, Запорожская АЭС, ВСУ, Запорожская область
На ЗАЭС рассказали об охоте дронов ВСУ на жителей Энергодара
Яшина: дроны ВСУ начали охоту за работающими на ЗАЭС жителями Энергодара