На ЗАЭС рассказали об охоте дронов ВСУ на жителей Энергодара

2026-04-27T11:56+0300

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - ПРАЙМ. Психологическое давление на жителей Энергодара растет, дроны буквально охотятся за людьми, многие из которых работают на Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Сотрудник ЗАЭС погиб результате удара беспилотника ВСУ, погибший – водитель, удар был нанесен по территории транспортного цеха, сообщили на станции в понедельник. "Фиксируется усиление психологического давления на жителей города: поступают сигналы о случаях, когда беспилотные летательные аппараты фактически "охотятся" за людьми" , - сказала Яшина, отметив, что многие жители города атомщиков работают на станции и являются членами семей сотрудников ЗАЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.

