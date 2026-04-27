Эрдоган рассказал о развитии мирового рынка робототехники к 2050 году - 27.04.2026, ПРАЙМ
Эрдоган рассказал о развитии мирового рынка робототехники к 2050 году
Мировой рынок робототехники к 2050 году может достичь объема в 25 триллионов долларов, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. | 27.04.2026, ПРАЙМ
АНКАРА, 27 апр - ПРАЙМ. Мировой рынок робототехники к 2050 году может достичь объема в 25 триллионов долларов, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Мировой рынок робототехники, оцениваемый сегодня примерно в 100 миллиардов долларов, к 2050 году может достичь 25 триллионов, и перед нами стоит вопрос: как управлять процессами, где ключевую роль играют системы на базе искусственного интеллекта?" - сказал Эрдоган, выступая на саммите Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по навыкам в Конгресс-центре Халич. По словам главы государства, быстрые технологические изменения делают традиционные знания менее устойчивыми. "Устаревшая информация становится бременем. Важно не только обладать знаниями, но и уметь их перерабатывать и адаптировать к новым условиям", - отметил Эрдоган. Турецкий лидер подчеркнул необходимость трансформации системы образования. "Все участники образовательного процесса должны идти в ногу со временем, поскольку во многих странах, по оценкам ОЭСР, наблюдается снижение базовых навыков учащихся", - добавил Эрдоган. Президент также указал на изменение структуры занятости. "Обучение становится непрерывным процессом на протяжении всей жизни, и, по всей видимости, люди будут оставаться в трудовой активности дольше, чем раньше", - заключил Эрдоган.
Технологии, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, ОЭСР
Эрдоган: мировой рынок робототехники к 2050 году может достичь 25 триллионов долларов

