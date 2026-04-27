https://1prime.ru/20260427/erdogan-869479668.html

Эрдоган рассказал о развитии мирового рынка робототехники к 2050 году - 27.04.2026, ПРАЙМ

Мировой рынок робототехники к 2050 году может достичь объема в 25 триллионов долларов, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. | 27.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-27T16:59+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1b/869479553_0:96:3303:1953_1920x0_80_0_0_b3412797098abdbdefed1df51ce1bdff.jpg

АНКАРА, 27 апр - ПРАЙМ. Мировой рынок робототехники к 2050 году может достичь объема в 25 триллионов долларов, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Мировой рынок робототехники, оцениваемый сегодня примерно в 100 миллиардов долларов, к 2050 году может достичь 25 триллионов, и перед нами стоит вопрос: как управлять процессами, где ключевую роль играют системы на базе искусственного интеллекта?" - сказал Эрдоган, выступая на саммите Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по навыкам в Конгресс-центре Халич. По словам главы государства, быстрые технологические изменения делают традиционные знания менее устойчивыми. "Устаревшая информация становится бременем. Важно не только обладать знаниями, но и уметь их перерабатывать и адаптировать к новым условиям", - отметил Эрдоган. Турецкий лидер подчеркнул необходимость трансформации системы образования. "Все участники образовательного процесса должны идти в ногу со временем, поскольку во многих странах, по оценкам ОЭСР, наблюдается снижение базовых навыков учащихся", - добавил Эрдоган. Президент также указал на изменение структуры занятости. "Обучение становится непрерывным процессом на протяжении всей жизни, и, по всей видимости, люди будут оставаться в трудовой активности дольше, чем раньше", - заключил Эрдоган.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

