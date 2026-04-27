"Это приведет к краху". На Западе раскритиковали решение ЕС против России - 27.04.2026, ПРАЙМ
"Это приведет к краху". На Западе раскритиковали решение ЕС против России
Новый пакет ограничительных мер Евросоюза против России стал свидетельством беспомощности Брюсселя, заявил итальянский эксперт по международным отношениям... | 27.04.2026, ПРАЙМ
брюссель
ес
мид
мария захарова
Брюссель, ЕС, МИД, Мария Захарова
SC: новый пакет санкций против России показал слабость Брюсселя

МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Новый пакет ограничительных мер Евросоюза против России стал свидетельством беспомощности Брюсселя, заявил итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини в статье для Strategic Culture.
"Между строк читается тщетная и отчаянная попытка придать смысл инструменту, который уже доказал свою бесполезность. Какова цель санкций? С точки зрения "мягкой силы" — никакой, что было наглядно продемонстрировано. Следовательно, единственное возможное объяснение состоит в том, что их используют для того, чтобы убедить европейских граждан, будто у Еврокомиссии все еще есть некая способность влиять на международные процессы", — отметил он.
По мнению эксперта, складывается ощущение, что подобные меры "могут привести экономики стран ЕС к краху". Он подчеркнул, что рестрикции наносят ущерб прежде всего самим европейским государствам.
Новый пакет санкций был принят Евросоветом на прошлой неделе. Он затрагивает банковскую сферу, криптовалюты и связанные с ними компании, а также импорт металлов, химической продукции и стратегических минералов на сумму более 570 миллионов евро и экспорт в Россию товаров стоимостью свыше 360 миллионов.
В российском МИД заявили, что дадут ответ после анализа ограничений, подчеркнув их неэффективность. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала обсуждение нового пакета санкций "театром абсурда".
