"Это приведет к краху". На Западе раскритиковали решение ЕС против России
"Это приведет к краху". На Западе раскритиковали решение ЕС против России - 27.04.2026, ПРАЙМ
"Это приведет к краху". На Западе раскритиковали решение ЕС против России
Новый пакет ограничительных мер Евросоюза против России стал свидетельством беспомощности Брюсселя, заявил итальянский эксперт по международным отношениям...
2026-04-27T23:48+0300
2026-04-27T23:48+0300
2026-04-27T23:48+0300
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Новый пакет ограничительных мер Евросоюза против России стал свидетельством беспомощности Брюсселя, заявил итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини в статье для Strategic Culture."Между строк читается тщетная и отчаянная попытка придать смысл инструменту, который уже доказал свою бесполезность. Какова цель санкций? С точки зрения "мягкой силы" — никакой, что было наглядно продемонстрировано. Следовательно, единственное возможное объяснение состоит в том, что их используют для того, чтобы убедить европейских граждан, будто у Еврокомиссии все еще есть некая способность влиять на международные процессы", — отметил он.По мнению эксперта, складывается ощущение, что подобные меры "могут привести экономики стран ЕС к краху". Он подчеркнул, что рестрикции наносят ущерб прежде всего самим европейским государствам.Новый пакет санкций был принят Евросоветом на прошлой неделе. Он затрагивает банковскую сферу, криптовалюты и связанные с ними компании, а также импорт металлов, химической продукции и стратегических минералов на сумму более 570 миллионов евро и экспорт в Россию товаров стоимостью свыше 360 миллионов.В российском МИД заявили, что дадут ответ после анализа ограничений, подчеркнув их неэффективность. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала обсуждение нового пакета санкций "театром абсурда".
https://1prime.ru/20260427/merts-869490627.html
https://1prime.ru/20260427/ukraina-869490498.html
брюссель
брюссель, ес, мид, мария захарова
Брюссель, ЕС, МИД, Мария Захарова
"Это приведет к краху". На Западе раскритиковали решение ЕС против России
SC: новый пакет санкций против России показал слабость Брюсселя
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ.
Новый пакет ограничительных мер Евросоюза против России стал свидетельством беспомощности Брюсселя, заявил итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини в статье для Strategic Culture.
"Между строк читается тщетная и отчаянная попытка придать смысл инструменту, который уже доказал свою бесполезность. Какова цель санкций? С точки зрения "мягкой силы" — никакой, что было наглядно продемонстрировано. Следовательно, единственное возможное объяснение состоит в том, что их используют для того, чтобы убедить европейских граждан, будто у Еврокомиссии все еще есть некая способность влиять на международные процессы", — отметил он.
"Не сработает". Мерц ответил на дерзкое требование Зеленского
По мнению эксперта, складывается ощущение, что подобные меры "могут привести экономики стран ЕС
к краху". Он подчеркнул, что рестрикции наносят ущерб прежде всего самим европейским государствам.
Новый пакет санкций был принят Евросоветом на прошлой неделе. Он затрагивает банковскую сферу, криптовалюты и связанные с ними компании, а также импорт металлов, химической продукции и стратегических минералов на сумму более 570 миллионов евро и экспорт в Россию товаров стоимостью свыше 360 миллионов.
В российском МИД
заявили, что дадут ответ после анализа ограничений, подчеркнув их неэффективность. Официальный представитель ведомства Мария Захарова
назвала обсуждение нового пакета санкций "театром абсурда".
"Это бойня". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на Украине