Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Поросячий визг": в Киеве жестко разнесли требования Цахкны к России - 27.04.2026, ПРАЙМ
"Поросячий визг": в Киеве жестко разнесли требования Цахкны к России
Слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны о возвращении Украине ее энергообъектов несут потенциальную угрозу для Киева. Такое мнение высказал в... | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T07:37+0300
мировая экономика
эстония
москва
украина
олег соскин
мария захарова
мид
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны о возвращении Украине ее энергообъектов несут потенциальную угрозу для Киева. Такое мнение высказал в своем YouTube-канале бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. "Поросячий визг Цахкны — это не просто не угроза, а прямое доказательство того, что даже Эстония признает наши проблемы с энергетикой. Я отказываюсь понимать, почему эстонский министр так нас подставил, разрушив светлую картинку для Запада", — сказал он.Соскин считает, что Цахкна не осознает, что позиция России останется неизменной и вместо требований следовало бы наладить конструктивный диалог с Москвой. "Это эстонское упрямство заслуживает лучшего применения, к примеру, помочь Зеленскому поскорее пойти на переговоры с Россией", — подытожил Соскин.Недавно министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил о необходимости возвращения Россией всех украинских энергетических объектов. В то же время, официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя высказывания Цахкны о нежелании "смотреть назад" и восстанавливать связи с Москвой, заявила РИА Новости, что пересмотреть действия европейским политикам необходимо не из-за России, а из-за собственных извращенных антиценностей. Запорожская атомная электростанция, находящаяся на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром, является крупнейшей в Европе по числу блоков и установленной мощности, имея шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту каждый. В октябре 2022 года эта атомная станция перешла в собственность России.
Мировая экономика, ЭСТОНИЯ, МОСКВА, УКРАИНА, Олег Соскин, Мария Захарова, МИД
"Поросячий визг": в Киеве жестко разнесли требования Цахкны к России

Соскин: слова премьера Эстонии о энергообъектах Украины стали опасными для Киева

