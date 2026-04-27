"Поросячий визг": в Киеве жестко разнесли требования Цахкны к России

"Поросячий визг": в Киеве жестко разнесли требования Цахкны к России - 27.04.2026, ПРАЙМ

"Поросячий визг": в Киеве жестко разнесли требования Цахкны к России

Слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны о возвращении Украине ее энергообъектов несут потенциальную угрозу для Киева. Такое мнение высказал в... | 27.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-27T07:37+0300

2026-04-27T07:37+0300

2026-04-27T07:37+0300

мировая экономика

эстония

москва

украина

олег соскин

мария захарова

мид

МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны о возвращении Украине ее энергообъектов несут потенциальную угрозу для Киева. Такое мнение высказал в своем YouTube-канале бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. "Поросячий визг Цахкны — это не просто не угроза, а прямое доказательство того, что даже Эстония признает наши проблемы с энергетикой. Я отказываюсь понимать, почему эстонский министр так нас подставил, разрушив светлую картинку для Запада", — сказал он.Соскин считает, что Цахкна не осознает, что позиция России останется неизменной и вместо требований следовало бы наладить конструктивный диалог с Москвой. "Это эстонское упрямство заслуживает лучшего применения, к примеру, помочь Зеленскому поскорее пойти на переговоры с Россией", — подытожил Соскин.Недавно министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил о необходимости возвращения Россией всех украинских энергетических объектов. В то же время, официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя высказывания Цахкны о нежелании "смотреть назад" и восстанавливать связи с Москвой, заявила РИА Новости, что пересмотреть действия европейским политикам необходимо не из-за России, а из-за собственных извращенных антиценностей. Запорожская атомная электростанция, находящаяся на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром, является крупнейшей в Европе по числу блоков и установленной мощности, имея шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту каждый. В октябре 2022 года эта атомная станция перешла в собственность России.

эстония

москва

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, эстония, москва, украина, олег соскин, мария захарова, мид