ЦБ расширил возможности доступа к сводной информации об участниках финрынка

2026-04-27T15:58+0300

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Банк России предоставил возможность гражданам и организациям запрашивать сводную информацию об участниках рынка, удостоверенную усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), сообщает регулятор. "Банк России предоставил возможность гражданам и организациям запрашивать сводную информацию об участниках рынка, удостоверенную УКЭП. Сервис доступен на сайте Банка России и на Госуслугах", - говорится в сообщении.Отмечается, что новый функционал позволяет получать комплексные сведения обо всех видах деятельности, разрешения на осуществление которых имеются у участников финансового рынка. Данные обладают юридической значимостью благодаря УКЭП Банка России, поясняет регулятор. Электронный документ является прообразом Единой выписки, которая придет на смену выпискам из профильных реестров в результате принятия закона о Едином реестре участников финрынка, добавляет ЦБ. Для запроса информации на сайте ЦБ РФ необходимо найти карточку нужного участника финрынка и перейти в нее, затем нажать на кнопку "получить сведения в электронном виде". Далее необходимо авторизоваться через единую систему идентификации и аутентификации и указать адрес электронной почты, на который будет направлен документ. Для запроса информации на портале "Госуслуги" нужно перейти на страницу, где представлена услуга Банка России и в выпадающем списке выбрать функцию "сведения по всем видам деятельности участника финансового рынка". Затем необходимо указать идентификаторы участника рынка, и документ будет направлен в личный кабинет на "Госуслугах".

