https://1prime.ru/20260427/fitch-869461885.html

Fitch сохранило рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "ССС"

Fitch сохранило рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "ССС" - 27.04.2026, ПРАЙМ

Fitch сохранило рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "ССС"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "ССС", сообщается

2026-04-27T07:58+0300

2026-04-27T07:58+0300

2026-04-27T07:58+0300

экономика

финансы

мировая экономика

украина

ближний восток

fitch ratings

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869461885.jpg?1777265939

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "ССС", сообщается в релизе агентства. "Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "CCC", - говорится в публикации. Долгосрочный РДЭ в национальной валюте был сохранен на уровне "ССС+", также как и краткосрочные рейтинги Украины в обеих валютах по-прежнему остаются на уровне "C", рейтинг странового потолка - на уровне "B-". Агентство традиционно не присваивает прогнозы суверенным рейтингам уровня "CCC+" и ниже. Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте страны отражает значительный кредитный риск. Более высокий долгосрочный РДЭ рейтинг в национальной валюте отражает продолжающееся обслуживание долга в местной валюте, что соответствует прогнозам агентства относительно льготных условий обслуживания долговых обязательств в национальной валюте. Аналитики агентства понизили прогноз роста экономики Украины до 1,6% из-за последствий конфликта на Ближнем Востоке и проблем в области металлургического сектора, связанные с механизмом трансграничного углеродного регулирования ЕС (СВАМ, Carbon Border Adjustment Mechanism).

украина

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мировая экономика, украина, ближний восток, fitch ratings, ес