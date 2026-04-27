Fitch сохранило рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "ССС" - 27.04.2026, ПРАЙМ
Fitch сохранило рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "ССС"
Fitch сохранило рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "ССС" - 27.04.2026, ПРАЙМ
Fitch сохранило рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "ССС"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "ССС", сообщается | 27.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "ССС", сообщается в релизе агентства. "Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "CCC", - говорится в публикации. Долгосрочный РДЭ в национальной валюте был сохранен на уровне "ССС+", также как и краткосрочные рейтинги Украины в обеих валютах по-прежнему остаются на уровне "C", рейтинг странового потолка - на уровне "B-". Агентство традиционно не присваивает прогнозы суверенным рейтингам уровня "CCC+" и ниже. Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте страны отражает значительный кредитный риск. Более высокий долгосрочный РДЭ рейтинг в национальной валюте отражает продолжающееся обслуживание долга в местной валюте, что соответствует прогнозам агентства относительно льготных условий обслуживания долговых обязательств в национальной валюте. Аналитики агентства понизили прогноз роста экономики Украины до 1,6% из-за последствий конфликта на Ближнем Востоке и проблем в области металлургического сектора, связанные с механизмом трансграничного углеродного регулирования ЕС (СВАМ, Carbon Border Adjustment Mechanism).
украина
ближний восток
финансы, мировая экономика, украина, ближний восток, fitch ratings, ес
Экономика, Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Fitch Ratings, ЕС
07:58 27.04.2026
 
Fitch сохранило рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "ССС"

Fitch Ratings сохранило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "ССС"

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "ССС", сообщается в релизе агентства.
"Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "CCC", - говорится в публикации.
Долгосрочный РДЭ в национальной валюте был сохранен на уровне "ССС+", также как и краткосрочные рейтинги Украины в обеих валютах по-прежнему остаются на уровне "C", рейтинг странового потолка - на уровне "B-".
Агентство традиционно не присваивает прогнозы суверенным рейтингам уровня "CCC+" и ниже.
Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте страны отражает значительный кредитный риск. Более высокий долгосрочный РДЭ рейтинг в национальной валюте отражает продолжающееся обслуживание долга в местной валюте, что соответствует прогнозам агентства относительно льготных условий обслуживания долговых обязательств в национальной валюте.
Аналитики агентства понизили прогноз роста экономики Украины до 1,6% из-за последствий конфликта на Ближнем Востоке и проблем в области металлургического сектора, связанные с механизмом трансграничного углеродного регулирования ЕС (СВАМ, Carbon Border Adjustment Mechanism).
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаУКРАИНАБЛИЖНИЙ ВОСТОКFitch RatingsЕС
 
 
