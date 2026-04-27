Fitch сохранило рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "ССС"
2026-04-27T07:58+0300
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "ССС", сообщается в релизе агентства.
"Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "CCC", - говорится в публикации.
Долгосрочный РДЭ в национальной валюте был сохранен на уровне "ССС+", также как и краткосрочные рейтинги Украины в обеих валютах по-прежнему остаются на уровне "C", рейтинг странового потолка - на уровне "B-".
Агентство традиционно не присваивает прогнозы суверенным рейтингам уровня "CCC+" и ниже.
Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте страны отражает значительный кредитный риск. Более высокий долгосрочный РДЭ рейтинг в национальной валюте отражает продолжающееся обслуживание долга в местной валюте, что соответствует прогнозам агентства относительно льготных условий обслуживания долговых обязательств в национальной валюте.
Аналитики агентства понизили прогноз роста экономики Украины до 1,6% из-за последствий конфликта на Ближнем Востоке и проблем в области металлургического сектора, связанные с механизмом трансграничного углеродного регулирования ЕС (СВАМ, Carbon Border Adjustment Mechanism).
