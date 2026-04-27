Конфликт в Иране вызвал сильнейшее с 2020 года падение экспорта СПГ в мире

2026-04-27T17:07+0300

МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Мировой экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в марте 2026 года снизился на 6,8% в годовом выражении - до 35,8 миллиона тонн на фоне последствий конфликта на Ближнем Востоке, что стало самым значительным падением с июля 2020 года, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В марте 2026 года мировой экспорт СПГ сократился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 35,8 миллиона тонн, что стало самым значительным снижением с июля 2020 года", - отмечается в докладе. В абсолютном выражении мировой экспорт СПГ в марте снизился на 2,62 миллиона тонн, следует из материалов ФСЭГ. "Основной причиной сокращения стало падение поставок из стран-участниц форума, которое было частично компенсировано ростом экспорта из стран, не входящих в ФСЭГ, а также резким увеличением реэкспорта", - сказано в докладе. Также указывается, что экспорт СПГ из стран ФСЭГ в марте резко сократился на 35% в годовом выражении, или на 6,17 миллиона тонн, до 11,44 миллиона тонн. Это стало максимальным снижением показателя в годовом выражении за весь период наблюдений. Такое снижение было вызвано главным образом последствиями конфликта на Ближнем Востоке, который нарушил транзит СПГ через Ормузский пролив - единственный экспортный маршрут для Катара и ОАЭ, уточняется в докладе. При этом по итогам января-марта мировой экспорт СПГ вырос на 7% в годовом выражении, или на 7,55 миллиона тонн, до 115,94 миллиона тонн. Рост обеспечили главным образом страны, не входящие в ФСЭГ.

