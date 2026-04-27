Объем недопроизводства СПГ в мире вырос в 20 раз в марте

Объем недопроизводства сжиженного природного газа (СПГ) в мире в марте 2026 года вырос более чем в 20 раз в годовом выражении - до 8,03 миллиона кубометров, в... | 27.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-27T18:27+0300

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Объем недопроизводства сжиженного природного газа (СПГ) в мире в марте 2026 года вырос более чем в 20 раз в годовом выражении - до 8,03 миллиона кубометров, в том числе на фоне влияния конфликта на Ближнем Востоке и циклона в Австралии, следует из доклада Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В марте 2026 года совокупные сбои (недопроизводство - ред.) на мировых мощностях по производству СПГ, включая плановые ремонты и другие операционные проблемы, выросли до 8,03 миллиона кубометров по сравнению с 380 тысячами кубометров в марте 2025 года", - отмечается в докладе. Таким образом, объем недопроизводства СПГ вырос более чем в 20 раз. Резкий рост, говорится в документе, обусловлен влиянием эскалации на Ближнем Востоке на работу СПГ-заводов в Катаре и ОАЭ, а также циклоном в Австралии, который нарушил работу ряда крупных проектов. Отмечается, что в марте этого года было отгружено 533 партии СПГ, что на 3% меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 8% ниже марта 2025 года. При этом по итогам первого квартала 2026 года общее число поставок СПГ выросло на 52 - до 1695 партий, из которых около 41% пришлось на страны ФСЭГ. На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок СПГ на мировой рынок из стран Персидского залива. QatarЕnergy, один из крупнейших мировых производителей СПГ, приостановил работу своих заводов в Катаре.

https://1prime.ru/20260427/fseg-869479852.html

