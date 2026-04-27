Цены на газ в Европе приблизились к 550 долларам за тысячу кубов

2026-04-27T09:41+0300

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе с началом новой недели сохраняют стабильность - на самом открытии торгов понедельника они почти не менялись относительно расчётной цены пятницы, а затем начали чуть приближаться к отметке в 550 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 0.50 мск у отметки в 541,7 доллара (-0,2%). А по состоянию на 9.16 мск показатель составляет 549,7 доллара (+1,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 542,6 доллара за тысячу кубометров. Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем вследствие обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров, следует из расчетов РИА Новости. Цены стали расти после начала ударов США и Израиля по Ирану. Они продолжают держаться выше уровней последних двух лет. Максимум был достигнут 19 марта и составил 853,7 доллара за тысячу кубометров. На данный момент цены остаются на 41% выше по отношению к концу февраля. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.

