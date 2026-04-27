https://1prime.ru/20260427/gaz-869488635.html
Rio Grande LNG попросила продлить сроки строительства СПГ-завода в Техасе
Американская компания Rio Grande LNG обратилась в Федеральную энергетическую комиссию США (FERC) с просьбой продлить на три года сроки строительства объектов...
энергетика
газ
техас
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83308/43/833084302_0:112:2265:1386_1920x0_80_0_0_7b7cb2596cc7654cf3aac21d330c7bd6.jpg
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Американская компания Rio Grande LNG обратилась в Федеральную энергетическую комиссию США (FERC) с просьбой продлить на три года сроки строительства объектов своего экспортного СПГ-завода в Техасе, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании. "Компания Rio Grande LNG обратилась в Федеральную комиссию по регулированию энергетики США с просьбой продлить на три года контракт на строительство экспортного завода в Техасе", - передает агентство со ссылкой на заявление. Rio Grande LNG - строящийся экспортный СПГ-завод компании NextDecade проектной мощностью 48 миллионов тонн в год. По данным агентства, строительство всех пяти линий сжижения на терминале продолжается, рабочие уже мобилизованы, а строительные работы ведутся на всей площадке проекта. Завершение строительства первых трех линий сжижения ранее было запланировано на первый квартал 2029 года, оставшихся двух - на второй квартал 2031 года. Rio Grande LNG рассчитывала завершить строительство всех разрешенных объектов проекта к 22 ноября 2031 года.
техас
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83308/43/833084302_135:0:2131:1497_1920x0_80_0_0_ebea27bad8ac5c70a09441498990a1ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, техас, сша
Энергетика, Газ, ТЕХАС, США
