Rio Grande LNG попросила продлить сроки строительства СПГ-завода в Техасе

2026-04-27T22:47+0300

МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Американская компания Rio Grande LNG обратилась в Федеральную энергетическую комиссию США (FERC) с просьбой продлить на три года сроки строительства объектов своего экспортного СПГ-завода в Техасе, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании. "Компания Rio Grande LNG обратилась в Федеральную комиссию по регулированию энергетики США с просьбой продлить на три года контракт на строительство экспортного завода в Техасе", - передает агентство со ссылкой на заявление. Rio Grande LNG - строящийся экспортный СПГ-завод компании NextDecade проектной мощностью 48 миллионов тонн в год. По данным агентства, строительство всех пяти линий сжижения на терминале продолжается, рабочие уже мобилизованы, а строительные работы ведутся на всей площадке проекта. Завершение строительства первых трех линий сжижения ранее было запланировано на первый квартал 2029 года, оставшихся двух - на второй квартал 2031 года. Rio Grande LNG рассчитывала завершить строительство всех разрешенных объектов проекта к 22 ноября 2031 года.

