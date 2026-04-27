https://1prime.ru/20260427/gendirektor-869482462.html
Новым гендиректором компании "Европлан" назначили Ноготкова
Новым гендиректором компании "Европлан" назначили Ноготкова - 27.04.2026, ПРАЙМ
Новым гендиректором компании "Европлан" назначили Ноготкова
Новым генеральном директором лизинговой компании "Европлан" назначен первый замглавы компании Илья Ноготков, а возглавлявший компанию Сергей Мизюра перейдет в... | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T18:55+0300
2026-04-27T18:55+0300
2026-04-27T18:55+0300
экономика
банки
бизнес
финансы
альфа-банк
м.видео
sfi
https://cdnn.1prime.ru/img/76765/74/767657420_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_b2140b6ac64d1c1ddc0dd7bbe4dcc054.jpg
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Новым генеральном директором лизинговой компании "Европлан" назначен первый замглавы компании Илья Ноготков, а возглавлявший компанию Сергей Мизюра перейдет в Альфа-банк, сообщает компания. "Новым председателем правления и генеральным директором ПАО "ЛК "Европлан" и "Европлан Сервис" будет назначен Илья Ноготков. До этого он в течение последних 10 лет работал заместителем, первым заместителем генерального директора ПАО "ЛК "Европлан" и два года — генеральным директором IT-компании ООО "Сервис" (бренд "Леасофт")… Все структурные изменения начнут действовать 7 мая 2026 года", - говорится в сообщении. Как отмечают в компании, в задачи нового гендиректора войдет повышение фундаментальной стоимости и капитализации компании в кооперации с Альфа-банком, выполнение плановых бизнес- и финансовых показателей, дальнейшая цифровизация ее деятельности и расширение продуктовой линейки, в том числе за счет синергии двух компаний – "Европлана" и "Альфамобиля". "Сергей Мизюра, возглавляющий "Европлан" в течение последних четырех лет, переходит в Альфа-банк, где возглавит объединенную лизинговую вертикаль и обеспечит интеграцию лучших практик лизинговых направлений Альфа-банка. При этом он продолжает занимать должность члена совета директоров ЛК "Европлан", - добавили в "Европлане". Новым гендиректором IT-компании ООО "Сервис" будет назначен Магомед Бекбузаров. Он также сохранит позицию первого заместителя генерального директора "Европлана", члена правления и члена совета директоров ЛК "Европлан". Уточняется, что до этого он также входил в состав совета директоров ПАО "М.Видео". Лизинговая компания "Европлан" предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса. Альфа-банк в конце прошлого года приобрел "Европлан" у инвестиционного холдинга SFI. Сумма покупки составила 50,785 миллиарда рублей за 87,5% компании.
https://1prime.ru/20260427/pobeda-869480775.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76765/74/767657420_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_9e9cb92821eb8cd0e711fc7c08df955f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, бизнес, финансы, альфа-банк, м.видео, sfi
Экономика, Банки, Бизнес, Финансы, Альфа-банк, М.Видео, SFI
Новым гендиректором компании "Европлан" назначили Ноготкова
Илью Ноготкова назначили гендиректором лизинговой компании "Европлан"
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Новым генеральном директором лизинговой компании "Европлан" назначен первый замглавы компании Илья Ноготков, а возглавлявший компанию Сергей Мизюра перейдет в Альфа-банк, сообщает компания.
"Новым председателем правления и генеральным директором ПАО "ЛК "Европлан" и "Европлан Сервис" будет назначен Илья Ноготков. До этого он в течение последних 10 лет работал заместителем, первым заместителем генерального директора ПАО "ЛК "Европлан" и два года — генеральным директором IT-компании ООО "Сервис" (бренд "Леасофт")… Все структурные изменения начнут действовать 7 мая 2026 года", - говорится в сообщении.
Как отмечают в компании, в задачи нового гендиректора войдет повышение фундаментальной стоимости и капитализации компании в кооперации с Альфа-банком
, выполнение плановых бизнес- и финансовых показателей, дальнейшая цифровизация ее деятельности и расширение продуктовой линейки, в том числе за счет синергии двух компаний – "Европлана" и "Альфамобиля".
"Сергей Мизюра, возглавляющий "Европлан" в течение последних четырех лет, переходит в Альфа-банк, где возглавит объединенную лизинговую вертикаль и обеспечит интеграцию лучших практик лизинговых направлений Альфа-банка. При этом он продолжает занимать должность члена совета директоров ЛК "Европлан", - добавили в "Европлане".
Новым гендиректором IT-компании ООО "Сервис" будет назначен Магомед Бекбузаров. Он также сохранит позицию первого заместителя генерального директора "Европлана", члена правления и члена совета директоров ЛК "Европлан". Уточняется, что до этого он также входил в состав совета директоров ПАО "М.Видео
".
Лизинговая компания "Европлан" предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса. Альфа-банк в конце прошлого года приобрел "Европлан" у инвестиционного холдинга SFI
. Сумма покупки составила 50,785 миллиарда рублей за 87,5% компании.
Названы самые популярные направления "Победы" на майские праздники