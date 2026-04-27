Новым гендиректором компании "Европлан" назначили Ноготкова - 27.04.2026, ПРАЙМ
Новым гендиректором компании "Европлан" назначили Ноготкова
Новым гендиректором компании "Европлан" назначили Ноготкова
Новым генеральном директором лизинговой компании "Европлан" назначен первый замглавы компании Илья Ноготков, а возглавлявший компанию Сергей Мизюра перейдет в... | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T18:55+0300
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Новым генеральном директором лизинговой компании "Европлан" назначен первый замглавы компании Илья Ноготков, а возглавлявший компанию Сергей Мизюра перейдет в Альфа-банк, сообщает компания. "Новым председателем правления и генеральным директором ПАО "ЛК "Европлан" и "Европлан Сервис" будет назначен Илья Ноготков. До этого он в течение последних 10 лет работал заместителем, первым заместителем генерального директора ПАО "ЛК "Европлан" и два года — генеральным директором IT-компании ООО "Сервис" (бренд "Леасофт")… Все структурные изменения начнут действовать 7 мая 2026 года", - говорится в сообщении. Как отмечают в компании, в задачи нового гендиректора войдет повышение фундаментальной стоимости и капитализации компании в кооперации с Альфа-банком, выполнение плановых бизнес- и финансовых показателей, дальнейшая цифровизация ее деятельности и расширение продуктовой линейки, в том числе за счет синергии двух компаний – "Европлана" и "Альфамобиля". "Сергей Мизюра, возглавляющий "Европлан" в течение последних четырех лет, переходит в Альфа-банк, где возглавит объединенную лизинговую вертикаль и обеспечит интеграцию лучших практик лизинговых направлений Альфа-банка. При этом он продолжает занимать должность члена совета директоров ЛК "Европлан", - добавили в "Европлане". Новым гендиректором IT-компании ООО "Сервис" будет назначен Магомед Бекбузаров. Он также сохранит позицию первого заместителя генерального директора "Европлана", члена правления и члена совета директоров ЛК "Европлан". Уточняется, что до этого он также входил в состав совета директоров ПАО "М.Видео". Лизинговая компания "Европлан" предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса. Альфа-банк в конце прошлого года приобрел "Европлан" у инвестиционного холдинга SFI. Сумма покупки составила 50,785 миллиарда рублей за 87,5% компании.
18:55 27.04.2026
 
Новым гендиректором компании "Европлан" назначили Ноготкова

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Новым генеральном директором лизинговой компании "Европлан" назначен первый замглавы компании Илья Ноготков, а возглавлявший компанию Сергей Мизюра перейдет в Альфа-банк, сообщает компания.
"Новым председателем правления и генеральным директором ПАО "ЛК "Европлан" и "Европлан Сервис" будет назначен Илья Ноготков. До этого он в течение последних 10 лет работал заместителем, первым заместителем генерального директора ПАО "ЛК "Европлан" и два года — генеральным директором IT-компании ООО "Сервис" (бренд "Леасофт")… Все структурные изменения начнут действовать 7 мая 2026 года", - говорится в сообщении.
Как отмечают в компании, в задачи нового гендиректора войдет повышение фундаментальной стоимости и капитализации компании в кооперации с Альфа-банком, выполнение плановых бизнес- и финансовых показателей, дальнейшая цифровизация ее деятельности и расширение продуктовой линейки, в том числе за счет синергии двух компаний – "Европлана" и "Альфамобиля".
"Сергей Мизюра, возглавляющий "Европлан" в течение последних четырех лет, переходит в Альфа-банк, где возглавит объединенную лизинговую вертикаль и обеспечит интеграцию лучших практик лизинговых направлений Альфа-банка. При этом он продолжает занимать должность члена совета директоров ЛК "Европлан", - добавили в "Европлане".
Новым гендиректором IT-компании ООО "Сервис" будет назначен Магомед Бекбузаров. Он также сохранит позицию первого заместителя генерального директора "Европлана", члена правления и члена совета директоров ЛК "Европлан". Уточняется, что до этого он также входил в состав совета директоров ПАО "М.Видео".
Лизинговая компания "Европлан" предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса. Альфа-банк в конце прошлого года приобрел "Европлан" у инвестиционного холдинга SFI. Сумма покупки составила 50,785 миллиарда рублей за 87,5% компании.
