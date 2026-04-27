Суд оштрафовал Google еще на 19 миллионов рублей - 27.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260427/google--869473292.html
Суд оштрафовал Google еще на 19 миллионов рублей
13:44 27.04.2026
 
Суд оштрафовал Google еще на 19 миллионов рублей

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google LLC еще на 19 миллионов рублей за неудаление запрещенной информации, сообщили РИА Новости в суде.
Компанию привлекли к административной ответственности за 5 эпизодов нарушения части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (Неудаление информации, запрещенной на территории РФ)
"Суд признал Google LLC виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в 3,8 миллиона рублей по каждому из пяти протоколов", - сказали в суде.
Ранее Таганский суд множество раз оштрафовал компанию за нарушения по этой статье.
 
