Суд оштрафовал Google еще на 19 миллионов рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google LLC еще на 19 миллионов рублей за неудаление запрещенной информации, сообщили РИА Новости в суде. | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T13:44+0300
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google LLC еще на 19 миллионов рублей за неудаление запрещенной информации, сообщили РИА Новости в суде. Компанию привлекли к административной ответственности за 5 эпизодов нарушения части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (Неудаление информации, запрещенной на территории РФ) "Суд признал Google LLC виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в 3,8 миллиона рублей по каждому из пяти протоколов", - сказали в суде. Ранее Таганский суд множество раз оштрафовал компанию за нарушения по этой статье.
