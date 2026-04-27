В Госдуме рассказали о доплатах бывшим летчикам и шахтерам - 27.04.2026, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о доплатах бывшим летчикам и шахтерам
Специальные доплаты бывшим летчикам и шахтерам будут пересматривать четыре раза в год, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T02:32+0300
02:32 27.04.2026
 
В Госдуме рассказали о доплатах бывшим летчикам и шахтерам

Говырин: спецдоплаты бывшим летчикам и шахтерам будут пересматривать четыре раза в год

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Специальные доплаты бывшим летчикам и шахтерам будут пересматривать четыре раза в год, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"Отдельной строкой идут специальные доплаты бывшим членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Их размер пересматривается четыре раза в год — с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября", - сказал Говорин.
Он отметил, что это является повышением пенсионного обеспечения, хотя юридически речь идет не об индексации страховой пенсии, а о специальной доплате по отдельным законам.
Кроме того, депутат добавил, что есть и еще один самостоятельный порядок для военных пенсий. По его словам, они пересматриваются по нормам отдельного закона и привязаны к увеличению денежного довольствия соответствующих категорий.
 
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
