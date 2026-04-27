В Госдуме рассказали об обмане при оформлении семейной налоговой выплаты
2026-04-27T03:42+0300
03:42 27.04.2026
 
В Госдуме рассказали об обмане при оформлении семейной налоговой выплаты

Депутат Свищев: мошенники предлагают помочь оформить новую семейную налоговую выплату

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Мошенники звонят россиянам под видом специалистов, предлагают помочь с оформлением новой семейной налоговой выплаты и просят перевести за это деньги, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).
"Вам могут звонить "специалисты" и обещать помочь получить новую семейную налоговую выплату за небольшую предоплату. Это обман. Если вас просят перевести деньги за "оформление" - кладите трубку. Это мошенники", - сказал Свищев.
Парламентарий напомнил, что все, что связано с выплатой, делается бесплатно через портал "Госуслуги", МФЦ или Социальный фонд. Кроме того, по его словам, никаких посредников и комиссий не предусмотрено.
Ежегодная семейная налоговая выплата введена для работающих родителей с двумя и более детьми до 18 лет (или до 23 при очном обучении в вузе). Право на нее имеют семьи, где среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума.
Ранее Социальный фонд сообщил, что с 1 июня начнет прием заявок на получение новой выплаты.
 
