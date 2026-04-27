На "Госуслугах" запустят кнопку для жалоб на просьбы выключить VPN

"Госуслуги" в ближайшее время запустят кнопку, которая позволит россиянам жаловаться на просьбы выключить VPN, когда он не используется, говорится в сообщении... | 27.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. "Госуслуги" в ближайшее время запустят кнопку, которая позволит россиянам жаловаться на просьбы выключить VPN, когда он не используется, говорится в сообщении Минцифры. "Если вы не используете VPN, но всё равно видите соответствующее предупреждение, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки сервиса, на который хотите зайти. На "Госуслугах" в ближайшее время появится специальная кнопка, позволяющая пожаловаться на просьбу "Выключить VPN", когда он не используется", - сказано в сообщении. Ранее в апреле ряд популярных в России онлайн-сервисов, включая приложения ритейлеров, маркетплейсов и заведений общественного питания, таких как Wildberries, "Шоколадница" и "Иль дэ Ботэ" также начали предупреждать своих пользователей о включенном VPN. В конце марта глава Минцифры Максут Шадаев отмечал необходимость решить задачу по снижению использования VPN в России.

