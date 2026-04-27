https://1prime.ru/20260427/indeks-869460651.html
Индекс Nikkei на Токийской бирже установил новый рекорд
2026-04-27T07:04+0300
рынок
торги
иран
япония
ближний восток
nikkei
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869460651.jpg?1777262662
ТОКИО, 27 апр – ПРАЙМ. Индекс Nikkei на Токийской бирже, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в понедельник в ходе торгов установил новый рекорд, преодолев отметку 60755 пунктов, следует из данных торгов.
Таким образом, предыдущий рекорд, установленный 23 апреля, в 60013,98 пунктов, продержался всего один рабочий день.
Рост котировок составил 1,74%. Его связывают с информацией о новом предложении Ирана относительно урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.
СМИ сообщали, что Иран передал США новое предложение по достижению сделки об открытии Ормузского пролива и окончании войны, при этом ядерные переговоры предполагается перенести на более поздний срок. Предложение предполагает продление прекращения огня, либо окончательное урегулирование конфликта.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
