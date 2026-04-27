Индекс Nikkei на Токийской бирже установил новый рекорд - 27.04.2026, ПРАЙМ
Индекс Nikkei на Токийской бирже установил новый рекорд
2026-04-27T07:04+0300
ТОКИО, 27 апр – ПРАЙМ. Индекс Nikkei на Токийской бирже, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в понедельник в ходе торгов установил новый рекорд, преодолев отметку 60755 пунктов, следует из данных торгов.
Таким образом, предыдущий рекорд, установленный 23 апреля, в 60013,98 пунктов, продержался всего один рабочий день.
Рост котировок составил 1,74%. Его связывают с информацией о новом предложении Ирана относительно урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.
СМИ сообщали, что Иран передал США новое предложение по достижению сделки об открытии Ормузского пролива и окончании войны, при этом ядерные переговоры предполагается перенести на более поздний срок. Предложение предполагает продление прекращения огня, либо окончательное урегулирование конфликта.
 
