Индекс Nikkei на Токийской бирже установил новый рекорд

Индекс Nikkei на Токийской бирже, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в понедельник в ходе торгов установил новый рекорд, преодолев | 27.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-27T07:04+0300

ТОКИО, 27 апр – ПРАЙМ. Индекс Nikkei на Токийской бирже, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в понедельник в ходе торгов установил новый рекорд, преодолев отметку 60755 пунктов, следует из данных торгов. Таким образом, предыдущий рекорд, установленный 23 апреля, в 60013,98 пунктов, продержался всего один рабочий день. Рост котировок составил 1,74%. Его связывают с информацией о новом предложении Ирана относительно урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. СМИ сообщали, что Иран передал США новое предложение по достижению сделки об открытии Ормузского пролива и окончании войны, при этом ядерные переговоры предполагается перенести на более поздний срок. Предложение предполагает продление прекращения огня, либо окончательное урегулирование конфликта.

