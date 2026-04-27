Фондовые индексы США в основном растут, Nasdaq и S&P 500 побили рекорды

Фондовые индексы США в основном растут в понедельник, Nasdaq и S&P 500 побили исторические рекорды, свидетельствуют данные торгов. | 27.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Фондовые индексы США в основном растут в понедельник, Nasdaq и S&P 500 побили исторические рекорды, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.07 мск промышленный индекс Dow Jones уменьшался на 0,19% - до 49 135,58 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,16% - до 24 877, пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднимался на 0,11% - до 7 173,21 пункта. Ранее в понедельник Nasdaq Composite и S&P 500 доcтигали рекордных значений в 24 882,41 пункта и 7 175,84 пункта соответственно. Эксперты обратили внимание на рыночную динамику ряда компаний. Так, акции производителя чипов Nvidia растут на 3,25%, в то время как бумаги компании Domino"s Pizza дешевеют на 8,8%. При этом трейдеров по-прежнему беспокоит неопределенность геополитической ситуации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Президент США Дональд Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров. "Хотя сейчас инвесторы уделяют большое внимание отчетности компаний, на заднем плане постоянно звучит шумиха вокруг иранского конфликта на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. Похоже, прогресса в его разрешении нет. После окончания отчетного периода инвесторы, вероятно, снова начнут сосредотачиваться на иранском конфликте и его долгосрочном влиянии на фондовые рынки", - сказал агентству Рейтер основатель Andersen Capital Management Питер Андерсен (Peter Andersen). Агрессия США и Израиля против Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

https://1prime.ru/20260427/indeks-869460651.html

