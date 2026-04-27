СМИ: Иран передал США формулу переговоров - 27.04.2026, ПРАЙМ
СМИ: Иран передал США формулу переговоров
Иран, посредством посредников, предложил США трехэтапную стратегию для проведения переговоров. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen. | 27.04.2026, ПРАЙМ
СМИ: Иран передал США формулу переговоров

Al Mayadeen: Иран выступил с предложением к США о переговорах в три этапа

© РИА Новости . Евгений Биятов | Приспущенный флаг на здании посольства Исламской Республики Иран в Москве
Приспущенный флаг на здании посольства Исламской Республики Иран в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2026
Приспущенный флаг на здании посольства Исламской Республики Иран в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Иран, посредством посредников, предложил США трехэтапную стратегию для проведения переговоров. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.
"Иран уведомил посредников о переговорном формате, основанном на трех этапах, и, если Вашингтон его примет, Тегеран будет вести переговоры в соответствии с ней", — говорится в публикации.
На первом этапе предложенной инициативы планируется сосредоточиться на прекращении военных действий и на предоставлении гарантий о недопущении дальнейших атак против Ирана и Ливана.
Если удастся достичь консенсуса, стороны перейдут ко второму этапу — обсуждению, как следует управлять Ормузским проливом после завершения войны, при взаимодействии с оманскими представителями для разработки новой правовой структуры.
Третий этап, целью которого является обсуждение ядерной программы Ирана, начнется только после достижения соглашений по первым двум этапам, утверждает телеканал. Министр иностранных дел Ирана, Аббас Аракчи, в пятницу отправился в Пакистан, который выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном.
Ожидалось, что в субботу в Пакистан прибудут специальный представитель президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, но американский лидер отменил их поездку. Сообщается, что иранская делегация уже покинула Пакистан.
28 февраля США и Израиль начали атаки на иранские объекты, что повлекло за собой более 3 тысяч жертв. Вашингтон и Тегеран 8 апреля договорились о двухнедельном прекращении огня. Однако переговоры в Исламабаде прошли безрезультатно. 21 апреля Трамп заявил о продлении перемирия до предоставления Тегераном предложений для урегулирования конфликта и завершения переговоров.
