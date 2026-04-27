https://1prime.ru/20260427/iran-869470132.html
Иран запретил экспорт стальных листов и бруса - 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T12:30+0300
экономика
мировая экономика
иран
сша
израиль
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863931569_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_728215999347ee405b268b17d76c4afa.jpg
ТЕГЕРАН, 27 апр - ПРАЙМ. Иран запретил экспорт стальных листов и бруса до 30 мая, сообщила иранская гостелерадиокомпания. "Экспорт стальных листов и бруса запрещен до 30 мая", - сообщил вещатель. Телерадиокомпания не привела причин такого решения, однако во время боевых действий с США и Израилем крупнейшие сталелитейные предприятия Ирана - Khouzestan Steel и Mobarakeh Steel - подвергались ударам. До этого власти Ирана запретили до последующего уведомления экспорт нефтехимической продукции в свете ущерба, который был нанесен стране во время конфликта с США и Израилем. Решение объяснялось необходимостью избежать дефицита сырья, идущего на внутренние нужды. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Пакистан в качестве посредника пытается организовать новый раунд переговоров.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863931569_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_2f07f761f3c64d8564ce14377c359aee.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
