Иран запретил экспорт стальных листов и бруса - 27.04.2026, ПРАЙМ
Иран запретил экспорт стальных листов и бруса
Иран запретил экспорт стальных листов и бруса - 27.04.2026, ПРАЙМ
Иран запретил экспорт стальных листов и бруса
Иран запретил экспорт стальных листов и бруса до 30 мая, сообщила иранская гостелерадиокомпания. | 27.04.2026, ПРАЙМ
ТЕГЕРАН, 27 апр - ПРАЙМ. Иран запретил экспорт стальных листов и бруса до 30 мая, сообщила иранская гостелерадиокомпания. "Экспорт стальных листов и бруса запрещен до 30 мая", - сообщил вещатель. Телерадиокомпания не привела причин такого решения, однако во время боевых действий с США и Израилем крупнейшие сталелитейные предприятия Ирана - Khouzestan Steel и Mobarakeh Steel - подвергались ударам. До этого власти Ирана запретили до последующего уведомления экспорт нефтехимической продукции в свете ущерба, который был нанесен стране во время конфликта с США и Израилем. Решение объяснялось необходимостью избежать дефицита сырья, идущего на внутренние нужды. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Пакистан в качестве посредника пытается организовать новый раунд переговоров.
мировая экономика, иран, сша, израиль
Экономика, Мировая экономика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ
12:30 27.04.2026
 
Иран запретил экспорт стальных листов и бруса

Иран запретил экспорт стальных листов и бруса до 30 мая

ТЕГЕРАН, 27 апр - ПРАЙМ. Иран запретил экспорт стальных листов и бруса до 30 мая, сообщила иранская гостелерадиокомпания.
"Экспорт стальных листов и бруса запрещен до 30 мая", - сообщил вещатель.
Телерадиокомпания не привела причин такого решения, однако во время боевых действий с США и Израилем крупнейшие сталелитейные предприятия Ирана - Khouzestan Steel и Mobarakeh Steel - подвергались ударам.
До этого власти Ирана запретили до последующего уведомления экспорт нефтехимической продукции в свете ущерба, который был нанесен стране во время конфликта с США и Израилем. Решение объяснялось необходимостью избежать дефицита сырья, идущего на внутренние нужды.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Пакистан в качестве посредника пытается организовать новый раунд переговоров.
 
ЭкономикаМировая экономикаИРАНСШАИЗРАИЛЬ
 
 
