Иран расширяет географию зарубежных авиарейсов, пишут СМИ
2026-04-27T16:34+0300
ТЕГЕРАН, 27 апр - ПРАЙМ. Иран будет постепенно расширять географию зарубежных рейсов после паузы из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщил исполнительный директор компании-оператора международного тегеранского аэропорта имени имама Хомейни Рамин Кашефазар. Власти Ирана сообщили 20 апреля о начале работы двух аэропортов Тегерана - Мехрабад, ориентированного больше на внутренние рейсы, и аэропорта имени имама Хомейни, который предназначен для международного авиасообщения. Двадцать пятого апреля иранская гражданская авиация совершила первые с 28 февраля зарубежные авиаперелеты. "В настоящий момент установлено авиасообщение по таким направлениям, как Стамбул, Неджеф, Маскат и Пекин. Постепенно будут добавляться другие новые направления к сети авиамаршрутов", - приводит иранский телеканал SNN слова Кашефазара. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Многие страны региона полностью или частично закрыли воздушное пространство из-за опасности атак ракет и беспилотников. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели, Президент США Дональд Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.
Аэропорт Мехрабада: Иран расширяет географию зарубежных рейсов после паузы