Иран нарастил импорт товаров по Каспийскому морю

Иран нарастил импорт товаров по Каспийскому морю и использует его как альтернативный Ормузскому проливу маршрут для поставок в страну, сообщил руководитель... | 27.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-27T17:13+0300

ТЕГЕРАН, 27 апр - ПРАЙМ. Иран нарастил импорт товаров по Каспийскому морю и использует его как альтернативный Ормузскому проливу маршрут для поставок в страну, сообщил руководитель торгово-промышленного дома Тегерана Мохаммадреза Мортазави. "С ростом давления на альтернативные маршруты объемы транспортировки по ним увеличились, однако портовая инфраструктура, как и возможности для загрузки и выгрузки (товаров - ред.) в последние годы улучшились. Каспийское море сейчас переживает свои наиболее активные с точки зрения трафика дни", - сказал он агентству Tasnim. При этом Мортазави подчеркнул, что регион Ормузского пролива по-прежнему является основным маршрутом для обеспечения страны товарами, а основная часть импорта поступает именно через таможню на юге Ирана. Он не упомянул морскую блокаду США в этом регионе, однако отметил, что альтернативные Ормузу маршруты задействуются в "особой ситуации". Агентство подчеркивает в этой связи, что роль Каспийского моря в импорте в Иран товаров возросла. Ранее власти Ирана распорядились активизировать приграничную торговлю, чтобы нейтрализовать эффект от блокады Соединенными Штатами Ормузского пролива. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

бизнес, мировая экономика, иран, каспийское море, ормузский пролив