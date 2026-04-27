Глава ТПП Мортазави: Иран нарастил импорт товаров по Каспийскому морю
ТЕГЕРАН, 27 апр - ПРАЙМ. Иран нарастил импорт товаров по Каспийскому морю и использует его как альтернативный Ормузскому проливу маршрут для поставок в страну, сообщил руководитель торгово-промышленного дома Тегерана Мохаммадреза Мортазави.
"С ростом давления на альтернативные маршруты объемы транспортировки по ним увеличились, однако портовая инфраструктура, как и возможности для загрузки и выгрузки (товаров - ред.) в последние годы улучшились. Каспийское море сейчас переживает свои наиболее активные с точки зрения трафика дни", - сказал он агентству Tasnim.
При этом Мортазави подчеркнул, что регион Ормузского пролива по-прежнему является основным маршрутом для обеспечения страны товарами, а основная часть импорта поступает именно через таможню на юге Ирана. Он не упомянул морскую блокаду США в этом регионе, однако отметил, что альтернативные Ормузу маршруты задействуются в "особой ситуации".
Агентство подчеркивает в этой связи, что роль Каспийского моря в импорте в Иран товаров возросла.
Ранее власти Ирана распорядились активизировать приграничную торговлю, чтобы нейтрализовать эффект от блокады Соединенными Штатами Ормузского пролива.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.