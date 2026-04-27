ЦБ Ирана открыл счета для взимания сборов за проход через Ормуз
Боруджерди: Иран открыл четыре счета для взимания платы за транзит через Ормуз
© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
© AP Photo / Ryan Murphy
ТЕГЕРАН, 27 апр - ПРАЙМ. Центробанк Ирана открыл четыре счета в иранских риалах, юанях, долларах и евро для взимания платы за проход через Ормузский пролив, заявил член комиссии национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Алаэддин Боруджерди.
"Центральный банк открыл четыре специальных счета в иранских риалах, юанях, долларах и евро. Согласно опубликованным распоряжениям, сборы, взимаемые военно-морскими силами КСИР (за проход судов через Ормузский пролив - ред.), будут зачисляться на эти счета", - сказал Боруджерди, слова которого приводятся в Telegram-канале пресс-службы парламента Ирана.
Депутат подчеркнул, что такая мера станет устойчивым источником дохода для Ирана, при этом при оплате сборов в риалах ИРИ сможет укрепить стоимость своей национальной валюты.
Боруджерди добавил, что власти Ирана рассмотрели ряд правовых и международных аспектов проекта под названием "Безопасность в Ормузском проливе". По его словам, проект будет утвержден парламентом в виде закона, после чего он будет отправлен в исполнительные ведомства для реализации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.