ЦБ Ирана открыл счета для взимания сборов за проход через Ормуз

2026-04-27T21:07+0300

ТЕГЕРАН, 27 апр - ПРАЙМ. Центробанк Ирана открыл четыре счета в иранских риалах, юанях, долларах и евро для взимания платы за проход через Ормузский пролив, заявил член комиссии национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Алаэддин Боруджерди. "Центральный банк открыл четыре специальных счета в иранских риалах, юанях, долларах и евро. Согласно опубликованным распоряжениям, сборы, взимаемые военно-морскими силами КСИР (за проход судов через Ормузский пролив - ред.), будут зачисляться на эти счета", - сказал Боруджерди, слова которого приводятся в Telegram-канале пресс-службы парламента Ирана. Депутат подчеркнул, что такая мера станет устойчивым источником дохода для Ирана, при этом при оплате сборов в риалах ИРИ сможет укрепить стоимость своей национальной валюты. Боруджерди добавил, что власти Ирана рассмотрели ряд правовых и международных аспектов проекта под названием "Безопасность в Ормузском проливе". По его словам, проект будет утвержден парламентом в виде закона, после чего он будет отправлен в исполнительные ведомства для реализации. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

