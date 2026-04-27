СМИ: израильские военные ополчились на Нетаньяху - 27.04.2026, ПРАЙМ
СМИ: израильские военные ополчились на Нетаньяху
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается найти "козла отпущения" для объяснения неудач в отношениях с Ираном и Ливаном, что вызывает недовольство среди военных. На это указывает израильская газета Israel Hayom. "Недовольство (военных. — Прим. ред.) — лишь верхушка айсберга растущего в ЦАХАЛ (и в оборонном ведомстве) ощущения, что Нетаньяху ищет "козла отпущения", который будет нести ответственность за неутешительные результаты в Ливане и частичные результаты в Иране", — говорится в материале.Газета утверждает, что Нетаньяху собирается обвинить Моссад в неудачном нападении на Иран, тогда как ответственность за провал в Ливане должна лечь на Армию обороны Израиля. "Из-за того, что противоречия между политическим и военным руководством усиливаются, реальное положение дел на местах становится еще более сложным", — говорится в статье.С 16 апреля между Израилем и Ливаном официально было введено перемирие. Однако, согласно движению, Тель-Авив за это время более 200 раз нарушил соглашение, применив боевую авиацию, беспилотники и артиллерию, а также заминировав дома в ливанских населенных пунктах. В ответ "Хезболла" провела боевую операцию. Иран сделал прекращение атак на Ливан одним из условий 14-дневного перемирия с США, объявленного 8 апреля. Недавний шаг Дональда Трампа — одностороннее продление перемирия — означает, что оно будет действовать до подготовки предложений Тегераном по урегулированию конфликта и проведения встреч делегаций.
06:09 27.04.2026
 
СМИ: израильские военные ополчились на Нетаньяху

Israel Hayom: Нетаньяху хочет переложить ответственность на ЦАХАЛ за провалы в Ливане

