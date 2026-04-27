Юрист предупредила россиян о штрафах за кормление голубей во дворе

Юрист предупредила россиян о штрафах за кормление голубей во дворе - 27.04.2026, ПРАЙМ

Юрист предупредила россиян о штрафах за кормление голубей во дворе

Россиянам за кормление голубей во дворе многоквартирного дома грозит штраф в размере 3 тысяч рублей, рассказала РИА Недвижимость юрист группы "Яковлев и... | 27.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-27T06:28+0300

2026-04-27T06:28+0300

2026-04-27T06:28+0300

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Россиянам за кормление голубей во дворе многоквартирного дома грозит штраф в размере 3 тысяч рублей, рассказала РИА Недвижимость юрист группы "Яковлев и партнеры" Анастасия Асабина. Как пояснила она, хотя прямого запрета на подобные действия закон не содержит, после кормления голубей остается мусор: крошки, шелуха, помет, и это может быть квалифицировано как нарушение санитарных норм. "Теоретически за кормление голубей можно получить штраф по статье 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) в размере от 2 до 3 тысяч рублей, но фактически за такое редко штрафуют", – сказала Асабина. Кроме того, если прикармливаемые птицы облюбовали подоконники или балконы и следы их жизнедеятельности остаются на стенах дома, управляющая компания может взыскать в судебном порядке с виновника ситуации стоимость чистки фасадов, предупредила она. Жителям многоквартирных домов следует помнить об ответственности и за ряд других распространенных нарушений, отметила юрист Евгения Сабитова. Так, за курение в подъезде в КоАП предусмотрен штраф в размере от 500 до 1,5 тысяч рублей. Величина штрафа за нарушение гражданами установленных часов тишины зависит от региона, например, в Москве – до 2 тысяч рублей, в Подмосковье – до 3 тысяч рублей. Штрафами наказываются также мытье автомобиля во дворе, установка устройств для сушки белья за пределами балконного ограждения. Штраф до 15 тысяч рублей грозит жильцам, захламляющим места общего пользования, по которым проходят пути эвакуации, рассказала Сабитова.

москва

московская область

подмосковье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , москва, московская область, подмосковье, "яковлев и партнеры"