Юрист рассказал о штрафах за жарку шашлыка на даче - 27.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260427/jurist-869460455.html
Юрист рассказал о штрафах за жарку шашлыка на даче
Юрист рассказал о штрафах за жарку шашлыка на даче
2026-04-27T06:34+0300
общество
бизнес
ассоциация юристов россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869460455.jpg?1777260851
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
06:34 27.04.2026
 
Юрист рассказал о штрафах за жарку шашлыка на даче

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Гражданам за нарушение правил пожарной безопасности при жарке шашлыка на даче может грозить штраф вплоть до 15 тысяч рублей, а при пожаре - 50 тысяч рублей, рассказал РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.
"За нарушение противопожарных норм и использование открытого огня или огневых устройств на территории садоводческих и дачных некоммерческих объединений, а также в жилых домах, предусмотрены штрафы: для граждан - от 5 тысяч рублей до 15 тысяч рублей", - сказал он.
Согласно общим требованиям пожарной безопасности, мангал для шашлыка должен быть из негорючих материалов и установлен на специальной площадке в пяти метрах от построек. Кроме того, дрова, а также средства для тушения пожара граждане должны держать на расстоянии двух метров от огня, а сам процесс жарки обязательно контролировать.
При этом юрист добавил, что если по вине граждан произойдет пожар, который, например, причинит ущерб имуществу соседей, в особенности, если повлекло вред здоровью или жизни других граждан, то может последовать более серьезное наказание, вплоть до уголовной ответственности.
Курбаков подчеркнул, что жарить шашлык можно только в специально отведенных местах, строго соблюдая противопожарные и санитарные нормы.
 
ОбществоБизнесАссоциация юристов России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала